Najnoviji primer dolazi od Borka Stefanovića, zamenika predsednika Stranka slobode i pravde, koji je na mreži Iks pisao predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen nakon njenog razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Stefanović je na društvenoj mreži Iks naveo da Vučić tokom razgovora sa Ursulom fon der Lajen nije pomenuo, kako tvrdi, ključne probleme u Srbiji, među kojima su navodne veze državnih funkcionera sa kriminalnim grupama, kontrola medija i neregularni izbori.

"Vučić nema nameru da Srbiju uvede u Evropsku uniju niti da sprovede ključne ODIHR/OSCE preporuke za slobodne izbore", naveo je Stefanović u pismu na Iksu.

Pre nepune dve godine i Stefanovićev šef Dragan Đilas pisao je Ursuli fon der Lajen i to po završetku posete predsednice Evropske komisije Beogradu. Đilas je tada ovoj najvišoj funkcionerki administracije EU uputio nevaspitano i besmisleno pismo.

Posebno treba istaći potpuni paradoks politike dela opozicije - upravo oni koji se javno zaklinju u evropski put Srbije često u Narodnoj skupštini ne podržavaju zakone usklađene sa evropskim standardima i reformama.

Zato ove nove žalbe Ursuli fon der Lajen nakon razgovora sa predsednikom Srbije više govore o frustraciji dela opozicije, nego o stvarnoj brizi za evropski put zemlje.

Komentarišući novo pisanije Briselu iz redova SSP, politički analitičar Nebojša Obrknežev ističe da ovakav izliv besa Borka Stefanovića nije ništa čudno.

- Ta frustracija Borka Stefanovića dolazi nakon njegove neuspešne ofanzive u Berlinu, a potom i u Briselu. Za očekivati je njegovo žaljenje predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen onoga trenutka kada je konstatovao da Srbija ima dobre odnose sa Evropskom unijom. Ne preostaje mu ništa drugo, nego da napada na takav način. Neka nastave sa takvim guranjem politike evroparlamentaraca koji ni u parlamentu nisu bitni. Narod sve vidi, svestan je svega. Ti ljudi traže da se uvedu sankcije građanima Srbije, neka na izborima očekuju da će ih narod zbog toga kazniti - podvukao je Obrknežev.

A danas je portparolka Evropske komisije (EK) Paula Pinjo izjavila je danas da je predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potvrdila podršku Evropske komisije Srbiji u napredovanju na njenom putu ka EU!