Takozvana proevropska opozicija u Srbiji u četvrtak je prilikom glasanja za evropske zakone demonstrirala pravo lice i jasno pokazala da evropske vrednosti koristi selektivno, kao politički marketing, a ne kao stvarno i iskreno opredeljenje. U trenutku kada su na dnevnom redu bili zakoni iz agende evrointegracija Srbije, upravo oni koji se najglasnije pozivaju na Brisel i evropske standarde, odlučili su da tome okrenu leđa.

Samo etiketa

Kada treba govoriti pred kamerama, pisati saopštenja ili tražiti podršku iz inostranstva, evropski put Srbije predstavlja se kao jedina alternativa. Međutim, kada se taj put konkretizuje kroz zakone, reforme i institucionalne promene, tada kod naših opozicionih evropejaca nastupa tišina ili otvoreno odbijanje. Takvo ponašanje razotkriva duboku nedoslednost i jasnu političku poruku da srpskoj proevropskoj opoziciji EU nije važna zbog reformi, građana ili boljeg života u Srbiji, već samo kada od Brisela očekuju političku podršku, pritisak na vlast i novac za sebe, ocenjuju sagovornici Kurira.

Nisu glasali za borbu protiv trgovine ljudima Bez glasova takozvane proevropske opozicije, Skupština Srbije je u četvrtak usvojila nekoliko važnih zakona, uključujuci i Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava. Ovaj deo opozicije nije glasao ni prilikom potvrđivanja Sporazuma između EU i Srbije o pridruživanju naše zemlje zdravstvenom programu EU - "EU4Health". Takođe, poslanici su usvojili i set trgovinskih zakona - Zakon o zaštiti potrošača, izmene i dopune Zakona o trgovini, kao i Zakon o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Prema njihovoj oceni, ponašanje opozicije u mnogim stvarima, pa i na ovom glasanju, pokazuje da joj evropski standardi očigledno nisu cilj sami po sebi, već sredstvo za političko pozicioniranje. Kako napominju, uočljivo je da naša proevropska opozicija nije dosledna onome što propagira i da pojedini akteri koriste proevropski prefiks kao etiketu za međunarodnu upotrebu i svojevrsnu ulaznicu za političke i finansijske krugove u Briselu.

Interes

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da se u četvrtak u skupštinskoj sali jasno videlo koliko je takozvana proevropska opozicija zaista proevropska.

- Kada je trebalo glasati za konkretne evropske zakone, nisu podržali nijedan. To govori da njima EU nije važna zbog reformi, građana ili boljeg života u Srbiji. Njima je EU važna samo kada od Brisela očekuju političku podršku, pritisak na vlast i novac za sopstvene strukture. Drugim rečima, od Evrope traže da ih dovede na vlast, ali nisu spremni da u Skupštini podrže ono što Srbiju stvarno približava Evropi. To nije evropska politika, već čista politička kalkulacija. Proevropski su samo na rečima, a kada treba glasati za evropske zakone pokažu da su protiv svega što ne donosi korist njima lično. Zato se postavlja pitanje kakvi su oni partneri Briselu, ako ni evropsku agendu ne podržavaju kada se o njoj odlučuje u parlamentu Srbije - naglašava Barac.

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić kaže za Kurir da veliki problem što će se gotovo svaka evropska tema kod nas posmatrati kroz unutrašnji politički sukob, umesto kroz stvarni interes društva.

- Trenutna parlamentarna opozicija smatra da je najbolji način da proba da zadrži bilo kakvu podršku, da bude apsolutno protiv svega što vlast predloži, bilo da je reč o evropskim zakonima ili nekim drugim pitanjima. Ako opozocija želi da bude kredibilan partner, mora da ponudi jasne predloge, da učestvuje u procesu, a ne da ostane samo na protivljenju. Evropska politika podrazumeva i kompromis, i odgovornost, i spremnost da se učestvuje u donošenju odluka, čak i kada nisu idealne. Ovo glasanje više govori o dubokom nepoverenju između vlasti i opozicije nego o samoj evropskoj orijentaciji bilo koje strane. A dok god je taj jaz toliki, svaka evropska tema kod nas će se posmatrati kroz unutrašnji politički sukob, umesto kroz stvarni interes društva - objašnjava Đurić.