Slušaj vest

Bivši premijer Republike Srbije i aktuelni predsednik SNS-a, Miloš Vučević bio je gost emsije "Neispričano" kod voditeljke i autorke Jelene Pejović na Kurir televiziji gde je govorio o svom životu, odrastanju, političkoj karijeri, ali i periodu koji je nastupio nakon pada nadstrešnice.

Kako je istakao, već u oktobru 2024. godine, samo mesec dana pre pada nadstrešnice u Novom Sadu, Vučević, koji je u tom momentu na funkciji premijera države i rektor Vladan Đokić se sastaju. Već tada Đokić upućuje pretnje, da će doći do kolapsa na državnim univerzuitetima, ako se sprovede izmena zakona o visokom obrazovanju.

Foto: ATAIMAGES

- Sa rektorom Đokićem, tadašnjim rektorom, a danas političarem, imam razgovore dva puta oko izmena zakona o visokom obrazovanju. U tom momentu mi želimo da omogućimo da najprestižniji univerziteti, svetski, mogu da otvaraju svoje fakultete, svoje univerzitete u Srbiji. I da nam dece ne idu u Milano ili na Sorbonu, već da možemo te fakultete da imamo i kod nas - kaže Vučević i dodaje:

- Meni tadašnji rektor, a danas političar Đokić tada kaže da će imati pobunu, da to neće prihvatiti akademska zajednica i da će ustati svi univerziteti i da će dovesti do kolapsa državnih univerziteta, ako se to desi - kaže Vučević.

Kako ističe, odmah je pozvao predsednika Aleksandra Vučića:

- Rekao sam mu - ovde će biti pobuna, mi ovo ne možemo izdržati, hajde da to vratimo opet unazad, da opet razgovaramo i pregovaramo! Vučić mi je rekao da grešim, ali da uradim onako kako mislim da treba. I ja na vladi povučem izmene zakona, predlog izmene zakona. I kažem Ministarstvu prosvete: "Idemo na ovu turu pregovora, razgovora, da vidimo - kaže Vučević.

Samo mesec dana nakon toga, dešava se 1. novembar i pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

- Mislim da smo mogli da imamo dogovor sa prosvetnim sindikatima, ali da tu deo državnog aparata nije uradio sve što je trebalo i da smo u oktobru mogli da imamo sporazum sa sindikatima i školama. Ne znači da ne bi došlo do blokade, ali bi bio manji naboj - kaže Vučević.

"Predsednik mi je nacrtao šta će se dogoditi u Srbiji"

Kako dalje kaže Vučević, predsednik Aleksandar Vučić dobio je obaveštenje od jednog legendarnog obaveštajca o tome šta će se tačno desiti u Srbiji nakon pada nadstrešnice.

Foto: Jakov Milosević

- Krajem 2024. godine, ja sam na Andrićevom vencu kod njega i on meni crta na tabli šta će nam se desiti. Meni to deluje nestvarno! On mi je i rekao koji ga je legendarni obaveštajac iz koje ambasade upozorio šta će nam se sve desiti. I da će ustati studenti i da će zatvoriti škole... Ja nisam znao, on jeste. Zato ja nemam nikakav problem da kažem da je to spolja pripremano i da jeste obojena revolucija - kaže Vučević.

"Čekali su 'crnog labuda"

Miloš Vučević pričao je i kako se tada čekalo samo da se dogodi "crni labud" iliti neočekivani događaj, koji ima ogroman uticaj na društvo, i da su oni, kako kaže, spremni da lansiraju priču. To se i desilo, ističe Vučević.

- Organizaciono bilo je pripremljeno sve kada se dogodi scenario "crnog labuda" imali su scenario - kaže Vučević.

Kada su blokaderi napali Maticu srpsku u Novom Sadu, Miloš Vučević je izjavio da je "cilj da se Srbija vrati na granice Berlinskog kongresa".

Protst na Autokomandi, januar 2025. Foto: Kurir

.- Matica je bila bezbednija u Austrougarskoj! Napadnuta je, kao simbol srpstva, posle dva veka postojanja! Ja stojim iza te izjave! Stojim i iza izjave da je došlo do pokušaja buđenja separatizma u Vojvodini. Mi smo stalno imali priču "Samo odreknite se ovog, samo zaboravite ovo" i desiće se to i to - kaže Vučević.

Na konstataciju voditeljke i autorke emisije "Neispričano" da su tokom istorije srpski neprijatelji bili poznati: "Imali smo Hrvatsku, muslimane u BIH, pa UČK", ali pravo je pitanje ko je sada bio neprijatelj Srbije! Vučević odgovara:

- Ja vam pričam o drugosrbijanskim krugovima! To vam je komunistička buržoazija koja je navikla na velike privilegije iz doba Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pre svega, koji su imali privilegiju da odmah po studiranju dobijaju najbolja mesta na univerzitetima, kliničkim centrima, u državnim aparatima.

Oni su uvek bili privilegovana kasta, dobijali najbolje stanove. Za njih su smele da se grade zgrade, za druge ljude ne smeju da se grade zgrade, odnosno da se rešavaju stambena pitanja. Oni su u šinjelu koji menja boje. Bili su crveni, posle su bili žuti, a danas su zeleni. Kako koja ideologija im više prija - kaže Vučević i dodaje:

- Oni se odriču svakog lidera, ne veruju ni u koga, misle da je svako od njih najpametniji! Napad na Maticu srpsku je bio jedan od najtežih i najgorih napada od 1999. koje smo preživeli. U srcu države, u drugom gradu po veličini, napadnuta je najstarija naučno-prosvetna, kulturna institucija na proslavljena dva veka. To nam nisu radili ni u Pešti za vreme Austro-Ugarske. To nam nisu radili ni u Novom Sadu za vreme Austrougarske - kaže Vučević.