Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oglasio se saopštenjem povodom izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da u sledećem mandatu namerava da formira Žandarmeriju.

Petković je istakao da su planovi o formiranju kosovske Žandarmerije najavljeni u cilju predizborne kampanje Aljbina Kurtija istakavši da Kfor ostaje jedina legitimna oružana snaga na Kosovu.

- Predizborna snoviđenja i očajnički potezi Aljbina Kurtija koji najavljuje formiranje nekakvog odreda Žandarmerije plasirani su s ciljem sticanja jeftinih političkih poena jer njegova kampanja očigledno ne ide kako je zamislio. Ne postoji ni osnov ni prostor da Kurti nekakve paravojne i parapolicijske odrede formira mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuje u srpskim sredinama na severu KiM - piše u saopštenju direktora Kancelarije za KiM.

Petković dalje navodi da je Kfor jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu "zadužena i za kontrolu i patroliranje uz administrativnu liniju i to Kurti veoma dobro zna i realnost ne može da promeni slikanjem i obećanjima u predizbornoj kampanji".

- Takođe, član 9. Briselskog sporazuma kaže da će sastav takozvane kosovske policije na severu odslikavati etnički sastav stanovništva ove četiri opštine, dok Plan implementacije jasno navodi da nijedna nova policijska formacija na severu ne može biti formirana bez saglasnosti Radne grupe koju pored Prištine čine predstavnici Beograda i Evropske unije i bez čije dozvole tako nešto nije izvodljivo. Tako da su poslednje predizborne aktivnosti Aljbina Kurtija ništa više nego duplo golo, što bi naš narod rekao - zaključio je Petković.

Podsetimo, premijer tzv. Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti najavio je da namerava u sledećem mandatu da formira Žandarmeriju.

- Formiraćemo Žandarmeriju u sledećem mandatu. Žandarmerija će se uglavnom baviti borbom protiv kriminala i korupcije u pograničnim područjima. Boriće se protiv terorizma... Žandarmerija je nešto između policije i vojske. Znate, Italija ima karabinjere, a Francuska ima žandarme. Imaćemo sopstvenu Žandarmeriju u Republici Kosovo - rekao je Kurti.