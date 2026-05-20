Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je veoma važno što Kosovo nije postalo član Saveta Evrope na nedavnom sastanku Komiteta ministara SE u Moldaviji, jer je time poslata poruka da vlada koja sprovodi nasilje nad Srbima neće biti primljena u tu organizaciju.

„Za nas je veoma značajno da štitimo nacionalne interese kada je reč o Kosovu i Metohiji, posebno u uslovima u kojima se prema Srbima sprovodi politika diskriminacije, isključivanja iz društvenog i institucionalnog života na KiM. Posebno u takvim okolnostima, važno je da bude poslata poruka da vlada koja sprovodi nasilje nad Srbima neće biti primljena u Savet Evrope i ta poruka je poslata“, rekao je Đurić za TV Prvu.

On je naveo da je činjenica da Kosovo nije postalo član Saveta Evrope utoliko značajnija ako se ima u vidu da su dve trećine članica te organizacije priznale „takozvanu nezavisnost Kosova“ i da su na sastanku u Kišinjevu pojedine zemlje pozivale na članstvo Prištine.

„Naše je uverenje, uz čvrst stav o nepovredivosti teritorijalnog integriteta Srbije, da nisu ni ispunjene pretpostavke za tako nešto, pre svega one koje se odnose na formiranje Zajednice srpskih opština, uključivanja Srba u institucije na različitim nivoima. Ne samo da nisu, već vlada Aljbina Kurtija ide u suprotnom pravcu, pa su juče pritvoreni Srbi na Kosovu i Metohiji samo zbog političke nepodobnosti, zbog pritisaka u predvečerje vanrednih parlamentarnih izbora“, naglasio je Đurić.

On je podvukao i da je važna poruka ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića da će svi koji su učestvovali u jučerašnjem hapšenju biti gonjeni i sankcionisani u skladu sa zakonima Srbije.

„Ljudi koji u okviru tzv. kosovskih institucija učestvuju u masovnom, značajnom kršenju ljudskih prava nevećinskih zajednica, treba da znaju da država Srbija drži oči otvorene. Pažljivo pratimo situaciju i mogu da očekuju reakciju naših tužilaštava, sudova i policijskih organa. Briga o ljudima je zajednička nit koja se provlači kroz našu politiku, jer kada brinemo da Priština ne postaje član Saveta Evrope u ovakvim okolnostima, mi brinemo o našim ljudima na KiM, kao i kada država povećava izdvajanja za naš narod, kroz brigu Kancelarije za Kosovo i Metohiju“, ukazao je ministar Đurić.

Preneo je da je razgovarao sa direktorom Kancelarije za KiM Petrom Petkovićem koji je konstantno u kontaktu sa predstavnicima institucija Srbije na Kosovu, da država iz godine u godinu povećava izdvajanja što je, kaže, razlog zbog kojeg uprkos represiji Aljbina Kurtija srpski narod ostaje i opstaje.

Na konstataciju da su stalni napadi na srpsko obrazovanje i zdravstvo na Kosovu, Đurić je rekao da je to nesumnjivo tačno, ali da nema dilemu da će Srbi na tom prostoru opstati i nastaviti da funkcionišu, jer je to i čvrsta rešenost države Srbije i celog društva.

„Ako u ovom polarizovanom momentu postoji jedna stvar oko koje se slažemo, to je da treba da pomažemo našim ljudima na Kosovu i Metohiji, što i činimo“, rekao je Đurić.

Ministar je rekao da nije samo naporno i neprijatno za slušanje, što svakako jeste, kada pojedine zemlje govore da će se problemi lakše rešiti ako Kosovo i Kurtijeva vlada bude član Saveta Evrope, već nije lako ni raditi sa zemljama koje imaju ključni uticaj i izgraditi slučaj tako jak da bi se one ubedile da, ako ništa drugo, takav potez u ovom trenutku može samo da nanese štetu.

„Međutim, u konkretnom slučaju je pomoglo što je Srbija izgradila znatno viši nivo razumevanja sa pojedinim evropskim državama, zahvaljujući delovanju svih koji su uključeni u diplomatske aktivnosti zemlje. Ako se predsednik Aleksandar Vučić u jednoj godini više desetina puta čuje sa predsednikom Francuske, a onda ta zemlja pokaže više razumevanja za Srbiju po pitanju Kosova i Metohije, onda to nije slučajnost. To je jedan primer, ali ih na sreću ima više“, jasan je Đurić.

Šef diplomatije je poručio da je važno zadržati tako kompleksan položaj Srbije, koji garantuje da se zemlja može pohvaliti time da je jedina u Evropi koja ima i Sporazum o slobodnoj trgovini sa EU, pristup ervoazijskom bloku i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, što je, kako je rekao, generacijska šansa.

„Nastavljamo da radimo dalje, tokom moje posete Izraelu smo dogovorili uzbrzavanje rada na sporazumu o slobodnoj trgovini, dok smo tokom moje nedavne posete Uzbekistanu dogovorili zaključivanje takvog sporazuma. Uzbekistan je zemlja koja je privukla 42 milijarde dolara stranih investijcija, a koja u Srbiji vidi strateškog partnera zbog nezavisne spoljne politike, geografskog položaja i poštovanja principa međunarodnog prava. Postoje različiti načini kako može da se brine o standardu, bezbednosti i stabilnosti jedne zemlje, a srpska diplomatija kroz mrežu ambasada i diplomatske aktivnosti stvara povoljan ambijent za razvoj Srbije“, rekao je Đurić.

Podsetivši da je 28 zemalja povuklo priznanje u proteklih deset godina, ali i da je četiri do pet država priznalo nezavisnost Kosova, Đurić je istakao da međunarodne okolnosti idu u prilog argumentima Srbije.

„Nepovredivost granica jedini je garant globalne stabilnosti u uslovima u kojima se svet kreće sve više ka multipolarnosti. Srbija ima sve više saveznika oko ove teme“, podvukao je Đurić.

Ocenio je i da je bila snažna izjava njegovog češkog kolege, koji je javno rekao da je odluka o priznanju Kosova ranijih čeških vlasti bila pogrešna, pa otišao i korak dalje rekavši da je Kosovo srpsko, a ne međunarodno pitanje. To isto, podsetio je, potvrdio je i predstavnik češkog parlamenta samo par dana kasnije tokom posete Srbiji.

„Mi smo dobro prepoznali ove poruke“, naglasio je ministar Đurić.

Šef srpske diplomatije je rekao i da dolazi nova generacija lidera, čak i u „najtvrđim priznavačima“, koji više nemaju raniji entuzijazam oko Kosova.

„Ali, ne treba imati iluzije. Imamo na terenu situaciju kakva jeste. Ne želimo metodama koje nisu adekvatne da vršimo pritisak, ali hoćemo da štitimo što je naše. Srpska crkva i manastiri vekovima, čak i u Otomansko vreme, su funkcionisali i opstajali, a sada imamo situaciju da se srpskom sveštenstvu ograničava kretanje, pa tako i srpskom patrijarhu. To je neprihvatljivo i nešto o čemu mora detaljno da bude informisana međunarodna zajednica. Brinemo o srpskim svetinjama i kroz borbu za istinu“, objasnio je Đurić.

U vezi sa predstojećim izborima na Kosovu, kazao je da nije zabrinut, jer ima čvrsto poverenje u Srbe na Kosovu.

„Proveo sam osam i po godina života radeći na Kosovu i Metohiji i sa našim ljudima tamo. Znam koliko im je značajno očuvanje pupčane vrpce koja ih povezuje sa majkom Srbijom. Ljudi dobro znaju da je veoma bitno, kada je reč o političkom opredeljivanju prema institucijama u kojoj su većina Albanci, i sve prisutnije radikalnije Kurtijeve grupe, da nema mesta podelama. Podele su režirane. Kurti pokušava da podeli Srbe i zato imamo neke srpske liste koje on plasira. Veoma je važno da Srbi uzmu svih 10 mandata i da im se ne poturi neko ko je Kurtijeva marioneta“, podvukao je Đurić.

On je pozvao Srbe da u što većem broju izađu na izbore i podrže očuvanje ekonomskih, institucionalnih i sveukupnih veza sa Srbijom.

Rekao je da treba da budu ponosni što su sa Srpskom listom napravili tvrd orah koji ni ovako agresivna politika Aljbina Kurtija nije uspela da slomi.

Đurić je dodao da je za opstanak srpskog naroda na Kosovu bitno i koliko je stabilna Srija, zbog čega je važno i da se u Beogradu sačuva stabilnost i zadrži fokus na pozitivnim stavrima koje prave razliku, kao što su ekonomski rast i razvoj.

„Treba vrlo pažljivo da vagamo šta radimo narednih meseci ne samo na KiM, već i u centralnoj Srbiji“, dodao je Đurić.

Istakao je i da je Srbija, zahvaljujući tome što je predsednik Vučić rano prepoznao simptome globalne krize, uspela da sačuva energetsku bezbednost, dostupnost goriva i cene, uprkos činjenici da je srpska naftna kompanija pod sankcijama.

Kada je reč o Evropskoj uniji, Đurić je naglasio da Srbija čini značajne napore da unapredi svoju poziciju na evropskom putu. Podsetio je da je prošle nedelje boravio u Briselu i da je predsednik Vučić obavio važan razgovor sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, što su sve bili značajni razgovori u cilju pozicioniranja Srbije na evropskom putu.

„Inicijativa koja je pokrenuta sa Albanijom, da naše zemlje budu što pre primljene u Šengen je bitna, jer pokazuje da se zalažemo za region saradnje, bez tenzija i granica. Ako pogledamo suštinu naše poruke, ona je orijentisana ka saradnji. Svesni smo da imamo osam suseda i da naša stabilnost i mir zavise od odnosa sa njima. Nastavićemo da razvijamo dobrosusedsku saradnju sa svima. To je cetralna tačka naše spoljne politike“, podvukao je ministar Đurić.

Ukazao je da situacija u svetu neće postojati jednostavnija i da u tim okolnostima zemlje poput Srbije prave mreže prijateljstva koje ih čine jačim.

„Zato se trudimo da budemo svuda. Uspeli smo da dostignemo određeni nivo poštovanja u međunarodnoj areni za našu zemlju, koja vodi do toga da kineski predsednik, nakon susreta sa američkim, pa ruskim predsednikom, dočekuje i predsednika Srbije. To je izraz poštovanja kako prema predsedniku Srbije, tako i prema našoj zemlji. Ta poseta je i dodatna prilika da profilišemo Srbiju kao most između civilizacija. Uveren sam da će doći do afirmacije uzajamne podrške teritorijalnom integritetu i suverenitetu“, rekao je Đurić, podsećajući da je Kina stalna članica Saveta bezbednosti UN.

Najavio je da će u isto vreme, kada predsednik Srbije bude boravio u Kini, on imati razgovore u UN sa kineskim kolegom.

Prethodno će, kako je preneo, realizovati značajnu posetu Kanadi, koju Srbija nije imala nekoliko decenija.

Kada je reč o sredstvima iz EU fondova, Đurić je rekao da se Srbija zahvaljuje poreskim obveznicima Unije na viziji da se uloži novac u region Zapadnog Balkana.

Podsetio je da su postojale brojne političke igre i manipulacije u javnosti u vezi sa navodnom odlukom Brisela da zamrzne sredstva, te dodao da je činjenica da su pojedini zvaničnici pokušavali tme da „usmeravaju“ srpsku javnost.

„Srbija je snagom svoje ekonomije uspela je da tri puta poveća svoj BDP. Veoma su dobrodošla evropska sredstva, ali daleko od toga da ne stojimo na svojim nogama. Ne treba da se manipuliše tom temom“, rekao je Đurić.