U Aranđelovcu je u toku prva sednica novog saziva Skupštine opštine, a na dnevnom redu je i izbor predsednika opštine, njegovog zamenika i članova Opštinskog veća.

Ovo je prva redovna sednica nakon što je 12. maja održana konstitutivna sednica novog saziva Skupštine opštine, koji čine dve odborničke grupe - "Aleksandar Vučić, Aranđelovac, naša porodica" i "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje".

Na dnevnom redu je, između ostalog, donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine i izbor predsednika opštine, njegovog zamenika i članova Opštinskog veća opštine Aranđelovac, prenosi RTS.

Sednica se održava u Narodnom muzeju Aranđelovac, a ispred zgrade su se okupile pristalice obe odborničke grupe. Atmosfera je za sada mirna.

Na konstitutivnoj sednici 12. maja za predsednika Skupštine opštine Aranđelovac izabran je Nikola Obradović iz SPS-a, koji je i u prethodnom sazivu obavljao tu funkciju.

Predstavnici studentske liste tada su napustili salu pre glasanja.

Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke je na lokalnim izborima u Aranđelovcu održanim 29. marta osvojila 21 mandat, dok je lista "Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje" osvojila 20 mandata.

Kurir Politika/RTS

