OZLOGLAŠENI: Srbi zbog monstruoznih zločina robijaju u najstrože čuvanim kazamatima na planeti

Na gotovo svim kontinentima srpski državljani izdržavaju kazne za najteža krivična dela, a neretko vreme provode pod posebnim merama obezbeđenja, uz ne baš pohvalni epitet „najopasniji zatvorenici”. Trgovina narkoticima, ubistva, organizovani kriminal, samo su neka od dela zbog kojih su Srbi iza rešetaka širom sveta.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović ističe da epitet „najopasniji” uz zatvorenike iz naše zemlje ide jer oni u strane kazamate dolaze „iškolovani”.

Specijalizovani prestupnici

- To uglavnom nisu obični ljudi, već su specijalizovani prestupnici, ljudi koji su tamo napravili grešku i zaglavili u zatvoru, ali su u Srbiji već prošli kroz „školu kriminala”, kako na ulicama velegrada, tako i u kazneno-popravnim domovima - kaže Radovanović:

- Po dolasku u zatvore u inostranstvu, oni su dobro čuvani jer imaju tendenciju da uspostave dominaciju, pošto znaju kako da se ponašaju u tim uslovima i da kontrolišu atmosferu. Ne biraju sredstva kojima će doći do cilja, sprovode nasilje, ucene, pretnje, potkupljuju, a često svojim cimerima pružaju i usluge u vidu nabavke cigareta i telefona.

Kako objašnjava bivši operativac DB Božidar Spasić, Srbi su do osamdesetih godina prošlog veka dominirali u evropskim zatvorima, ali je kasnije krenulo njihovo širenje u Južnu Ameriku i Južnoafričku Republiku.

- Do osamdesetih naši kriminalci su uglavnom služili kazne koje su bile male i to zbog krađa, razbojništava i tuča. Nije bilo poznatijeg kriminalca koji nije robijao u Austriji, Nemačkoj, Švedskoj i Francuskoj, a na tom spisku su se našli čak i Ðorđe Božović Giška i Željko Ražnatović Arkan.

Stigli do narko-kartela

Međutim, Srbi sredinom osamdesetih, kako kaže Spasić, menjaju teritoriju.

- Prvi su otišli u Južnu Ameriku, stigli do kartela i čuvenog Pabla Eskobara. Ušli su u posao sa trgovinom narkoticima, zbog snage i spremnosti su uzimani za telohranitelje narko-bosova, te mi danas imamo srpske državljane koji služe višegodišnje kazne od 20 godina zatvora, pa sve do doživotne po raznim svetskim kazamatima - ističe Spasić.

On dodaje da narko-kriminal nije jedini oblik kriminala kojim se naši državljani bave.

- Srbi su u JAR ušli čak u posao sa švercom dijamanata i zlata - kaže naš sagovornik.

l Serijski ubica Marinko Magda već 27 godina nalazi se u zatvoru u Segedinu u Mađarskoj, gde je osuđen na doživotni zatvor zbog četvorostrukog ubistva. Magda je, u skladu sa mađarskim zakonom, tražio uslovni otpust posle odsluženih 25 godina robije, ali mu sud to nije odobrio. Spisak svih njegovih žrtava nikada nije bio pouzdan, a sumnjalo se da ima veze sa smrću čak 14 ljudi. U Srbiji je Magda sa saučesnicima u jednoj noći ubio pet ljudi u Subotici - najpre tročlanu porodicu Petrić, Milana, Stanu i njihovog sina Daneta (10), a potom i Josipa i Vericu Agatić na Paliću. Utvrđeno je da je četiri meseca kasnije ubio staricu Idu Feher. Suđeno mu je i zbog ubistva četvoročlane porodice Nađ iz Segedina, bračnog para u Kečkemetu i hrvatskog državljanina i Edite Nemet iz Orošhaze.

Dobrosav Gavrić

Južnoafrička republika

Zatvor sa pet zvezdica

l Dobrosav Gavrić (46), u Srbiji osuđen na 35 godina zatvora kao direktni izvršilac ubistva Željka Ražnatovića Arkana, neposredno pred izricanje presude pobegao je u Južnoafričku republiku i već 10 godina nalazi se u njihovom zatvoru. Lisice su mu stavljene posle pucnjave u kojoj je ubijen šef tamošnje mafije Siril Bika. Naša zemlja je posle hapšenja tražila da se on izruči, ali se to do danas nije desilo. Gavrić je prvo bio u zatvoru Gudvud, koji važi za jedan od bolje opremljenih u JAR i prozvan je zatvorom sa pet zvezdica, a 2018. premešten je u zatvor Helderstorm kod Kejptauna. Helderstorm je jedan od čuvanijih kazamata, sastoji se iz više kućica na ogromnom imanju, a zatvorenici na raspolaganju imaju teretanu, biblioteku, bar.

foto: Đorđe Jovanović