39 LJUDI OTIŠLO U SMRT ZBOG NLO: Ubili se da bi ih skriveni SVEMIRSKI BROD odneo u Carstvo nebesko, gde vladaju VANZEMALJCI

Mirno poslepodne u kancelariji šerifa San Dijega prekinuo je telefonski poziv u 15.15 sati tog 26. marta 1997, pre tačno 25 godina.

- Halo, dobar dan, izvolite - rekla je dispečerka.

- Da. Želim da prijavim nešto, ali anonimno. S kim mogu da razgovaram?

- U redu je. Zbog čega zovete?

- Zovem zbog masovnog samoubistva. Mogu da vam dam adresu. 18241 Kolina Norte.

- U redu. Šta se desilo?

- Pa... Mislim da je religijska grupa izvršila samoubistvo.

- Pre koliko vremena? Da li znate pre koliko vremena?

- Nisam siguran.

- Kako ste vi saznali za to?

- Obavešten sam putem mejla. Mislio sam samo da vam javim kako biste znali. Ubilo se njih 40 - rekao je muški glas i spustio slušalicu.

Dispečerka je pozvala zamenika šerifa Roberta Brunksa. Njegova smena je tek počela i poslala ga je da proveri dojavu.

- Anonimni muškarac prijavio je da se 40 članova sekte ubilo u Rančo Santa Feu - rekla mu je, preneo je San Dijego junion tribjun.

Brunks se nasmejao, dodaju, jer je verovao da je reč o šali. Ni dispečerka nije poverovala u reči koje je čula. Jedan od razloga za to bio je što masovno samoubistvo nije prijavljeno u nekoj neuglednoj kući, već u vrednoj vili na obodima San Dijega.

Ipak, čim je stigao do vile, zamenik šerifa shvatio je da se u kući desilo nešto čudno. Zvonio je, ali nakon što se niko nije javljao, preskočio je ogradu i obišao oko kuće. Kad je osetio čudan smrad, pozvao je pojačanje.

ČUDAN SMRAD

- Da li je sve u redu? - upitala ga je zamenica šerifa Lora Gacek kad je stigla, oko deset minuta kasnije.

- Samo da proverim da mi se ne pričinjava... Priđi vratima i kaži mi šta osećaš - odgovorio je Brunks.

- O da. Neko je mrtav unutra - rekla je nakon što je prišla kući.

Izvukli su pištolje i ušli u vilu. Kako su opisali, unutra je bio polumrak, a na kompjuterima su se smenjivali šareni logo i natpis "Red alert" (crvena uzbuna), što je popularan izraz iz serije "Zvezdane staze". U prvoj sobi na koju su naleteli bilo je šest kreveta i na njima isto toliko tela. Sva su bila u crnoj odeći, s crnim "najk" patikama na nogama i ljubičastim prekrivačem preko glave. Nakon nekoliko koraka naišli su na još dva tela. U istoj odeći i obući i u istom položaju.

Zamenici šerifa su nakon toga izašli iz kuće i pozvali pojačanje.

Naoružani maskama koje su umanjivale smrad leševa, ponovo su ušli u vilu i otkrili ukupno 39 tela - 21 žensko i 18 muških. Sve žrtve imale su na sebi istu odeću, do tada nenošenu obuću i bili su u istom položaju. Samo na dva tela nije bilo ljubičastih prekrivača. I tada je otkriveno da su svima glave bile umotane u kesu.

Osim toga, svi preminuli na bluzi su imali trouglasti prišivak s natpisom: "Izvidnica Nebeske kapije" (Heaven's Gate Away Team), a u džepu po novčanicu od pet dolara i tri kovanice od po 25 centi.

DOSIJE IKS

Istraga je ubrzo pokazala da su sve žrtve bili članovi neobične sekte nazvane upravo Nebeska kapija. Što se više detalja otkrivalo o ovoj opskurnoj grupi od tek nekoliko desetina članova, to je ljude širom sveta više zanimalo šta se dogodilo, u šta su članovi sekte verovali, zašto su bili isto obučeni i u džepu imali po pet dolara i 75 centi... Misteriju je pojačavalo i to što su, kako je pokazala obdukcija dr Brajana Blekborna, članovi sekte popili kombinaciju barbiturata i alkohola, a zatim vezali kesu oko glave i ugušili se.

- Umrli su mirno. Na njima nije bilo tragova nasilja - rekao je dr Blekborn za AP 29. marta 1997.

On je dodao i da je veliki deo muškaraca u grupi bio kastriran, i to mnogo pre samoubistva.

- Ubijali su se u talasima. Prvo 15 njih sa osam asistenata, pa onda još 15 sa osam asistenata. A onda su preostali pomagali jedni drugima. U kući su nađene slike vanzemaljaca. To su bile glave vanzemaljaca koje vidimo u "Dosijeu iks" - ispričao je on.

Upravo to spominjanje vanzemaljaca privuklo je pažnju medija. Ali u pogledu na svet Nebeske kapije nije bilo samo vanzemaljaca, bilo je tu svega. Vođa sekte Maršal Herf Eplvajt, živopisni lik koji se predstavljao kao Do, bio je sin prezviterijanskog sveštenika, godinama je radio kao profesor muzičkog, hapšen je zbog krađe automobila, izbacivan s posla zbog veza s đacima... Sva svoja iskustva i znanje pomešao je u jedan neverovatan amalgam hrišćanstva, NLO paganizma, popularnih naučnofantastičnih serija, video-igara, spiritualizma, astrologije...

Tvrdio je da je on jedno od bića s višeg evolucijskog nivoa od ljudi, a da je ljudsko telo u kom obitava samo posuda koju će jednog dana napustiti. Svojim direktnim prethodnikom proglasio je Isusa Hrista i tvrdio je da će doći dan kada će svemirski brod viših bića pokupiti dostojne i odvesti ih u carstvo nebesko. Da bi ispunili uslove za odlazak na viši nivo, kao u video-igrama, morali su da poštuju stroga pravila - da odbace sve veze s porodicom i planetom, seksualne porive, da se odreknu uživanja u hrani, da nose istu odeću...

MARKER NA NEBU

- Prema tvrdnjama na sajtu ove grupe, članovi grupe su verovali da je i Isus propovedao filozofiju višeg izvora. Eplvajt je tvrdio da on nastavlja zadatak koji je Isus započeo pre 2.000 godina. Osnovni element filozofije u sekti bilo je odbacivanje porodičnih veza. Sekta je porodicu smatrala oruđem vladajućih luciferijanaca, rase vanzemaljaca koja je preuzela vlast na Zemlji koristeći u tome zabludele državne, društvene i religijske strukture. Luciferijanski vanzemaljci koriste genetsku manipulaciju i mešaju se s ljudima, tvrde u sekti. "Oni su stvorili sve religije praveći se da su bogovi. Samo luciferijanci su mogli da ubede hrišćane da je Isus promovisao porodične vrednosti. Religije i seksualni porivi drže ljude drogiranim", tvrde na sajtu. Upravo zbog svega toga sekta je rešila da napusti ovu korumpiranu planetu i krenu ka nebu, gde ih u novoj ravni čeka bolji život. Eplvajt je rekao da mu je stariji član sa višeg nivoa rekao da je Hejl-Bopova kometa marker koji im pokazuje da je iza svemirski brod koji su poslala bića na nivou iznad ljudi da ih odvede kući. "Nije važno da li je Hejl-Bopova kometa stvarno pratilac broda, ali ona je signal da će Zemlja biti reciklirana zbog svojih korumpiranih stanovnika", poručili su pre samoubistva. Ceo čin su izveli kad je kometa bila najbliža, a kako bi izbegli kataklizmu Zemlje i otišli u carstvo nebesko - pisao je list Dezeret njuz još 1997.

Zanimljivo je da su sve te poruke sadržane i u oproštajnim snimcima koje su članovi sekte napravili pred smrt.

MONAŠKI POKRET

- Crne uniforme. Isti prišivci. Nove "najk" patike. Ljubičasti prekrivači. Kovanice od 25 centi i novčanice od pet dolara u džepovima, kao i torbice kraj njih. Okružujući se ovim elementima, grupa od 29 ljudi je u martu 1997. u Rančo Santa Feu ritualno završila svoje živote. Ubijali su se u talasima, ali na kraju je svih 39, uključujući i njihovog osnivača i lidera, ležalo mrtvo u vili vrednoj nekoliko miliona dolara u luksuznom predgrađu San Dijega. Nekoliko dana kasnije bivši član sekte saznao je za to, ušao u vilu, a onda pobegao i pozvao policiju. Ostalo je istorija: Nebeska kapija - piše Benjamin Zeler u knjizi "Nebeska kapija".

Kako navodi, za sve van sekte ovo je masovno samoubistvo, "za članove je to bio čin diplomiranja".

- Ovaj čin bio je kulminacija više od dve decenije religijskog i socijalnog razvoja grupe, pokreta koji je tokom godina koristio više naziva. Počeli su kao kolektiv koji su osnovala dva samozvana "svedoka" - Maršal Herf Eplvajt i Boni Lu Netls, a završili su kao Nebeska kapija, monaški religijski pokret koji je i dalje vodio Eplvajt. Usput je grupa razvila komplikovanu teologiju koja je spajala hrišćanske, nju ejdž i američke kulturne elemente, kao i religijsku praksu koja je bila inspirisana različitim religijama, naučnom fantastikom i pop kulturom. Grupa je kraj doživela pod svojim uslovima, ali ne bez spoljnog uticaja. Teorije o neidentifikovanom letećem objektu (NLO) sakrivenom iza Hejl-Bopove komete ubrzale su plan o samoubistvu. Članovi grupe, kao i mnogi Amerikanci, verovali su u nebeskog oca, da je duša važnija od tela, da se odvija bitka dobra i zla, kao i da je spas na nebesima. Ta verovanja su promenili toliko da poveruju u stvarna nebesa i vanzemaljska bića - piše Zeler.

KUPILI TELESKOP, PA SE RAZOČARALI: NE VIDIMO NLO IZA KOMETE

Dva meseca pre masovnog samoubistva članovi sekte Nebeska kapija kupili su teleskop kako bi proučavali NLO koji, kako su verovali, prati Hejl-Bopovu kometu, piše Čikago tribjun. Samo nedelju dana kasnije teleskop veličine frižidera i vredan 3.645 dolara su vratili.

- Zvali su me prilično frustrirani. Rekli su: "Pa, našli smo kometu, ali ne i ono što je prati." Nisu znali ništa o astronomiji. Bili su kao bilo koji lik sa ulice koji je pogledao 8.000 epizoda "Zvezdanih staza" - rekao je za taj list Majk Fauler iz radnje "Oušensajd foto i teleskopi".

SAJT NEBESKIH KAPIJA I DANAS RADI:

ANTIHRIST PROPAGIRA DA OSTANEMO SISARI

Sekta Nebeska kapija postojala je decenijama pod različitim imenima, ali je devedesete godine iskoristila da postane jedna od prvih religijskih grupa na internetu.

Uprkos masovnom samoubistvu pre 25 godina, kao i suštinskom nestanku sekte nakon toga, sajt Nebeske kapije i danas radi i na njemu se nalaze poruke Maršala Eplvajta, ali i drugih članova grupe.

BILJKE I POSUDE

- Pre dve hiljade godina, grupa članova Carstva nebeskog, koji su odgovorni za održavanje bašta, utvrdili su da su ljudske "biljke" sadašnje civilizacije u ovoj bašti (Zemlji) dostigle dovoljan nivo razvoja da mogu da se koriste kao posude za skladištenje duše. Prema uputstvima, član Carstva nebeskog ostavio je svoje telo na sledećem nivou (slično kao što se odelo odlaže u ormar kada se ne nosi), došao na Zemlju i ušao u odraslo telo ili posudu koja je bila spremna za ovaj specifičan zadatak. Telo koje odabrano nazivano je Isus. Član Carstva nebeskog dobio je zadatak da naseli to telo od svog Oca (ili starijeg člana). To je uradio kada je telo imalo 29 ili 30 godina, a taj događaj se tada nazivao krštenjem Jovana Krstitelja (taj događaj je opisan rečima "I siđe na nj Duh sveti u telesnom obliku kao golub"). Jedini zadatak koji je imao ovaj član Carstva nebeskog bio je da ponudi put do Carstva nebeskog onima koji ga prepoznaju i odluče da ga prate - navodi se u "Doovom uvodu" na sajtu sekte.

foto: Printscreen

On tvrdi da je misija grupe ista kao i Isusova.

- U istoj sam poziciji u današnjem društvu kao što je bio Isus nekad. Moje biće ovde je u stvari nastavak poslednjeg zadatka koji je obećan učenicima pre dve hiljade godina. Naša jedina svrha je da ponudimo disciplinu i pripremu potrebnu za ovu tranziciju u kuću mog oca. Moj Otac, moj stariji član, došao je sa mnom tokom prve polovine ovog zadatka. Ugledanje na nas može doneti šansu za povezivanje sa onima koji su nivo iznad ljudi, kao i početak tranzicije. Odvajanje od sveta i okretanje Carstvu nebeskom kroz njegove predstavnike može da vam donese šansu da postanete novo biće, da se nađete na sledećem nivou evolucije i pravedno postanete deo Carstva nebeskog - poručuje Eplvajt u ovoj poruci.

Do naglašava da je "većina ljudi navučena na čovečanstvo".

- Jasno je svima nama da će Antihrist - oni koji propagiraju da ostanemo verni sisarskom humanizmu - sve nas videti kao Antihriste. To se očekuje, ali neće odložiti naš povratak u Carstvo. Može ga čak ubrzati. Mi ćemo, od sada pa do našeg odlaska, uraditi sve što možemo za one koji žele da krenu s nama. Ali ne smemo im dozvoliti da nam smetaju, niti da odlože naš povratak njemu - piše u poruci potpisanoj s "Trenutni predstavnik, Do".

INKARNACIJA

U tekstu nazvanom "Izjava trenutne inkarnacije E. T. 95." Eplvajt navodi da su početkom sedamdesetih dve individue (on i Boni Lu Netls, koju naziva Ti) sa sledećeg nivoa evolucije ili iz Carstva nebeskog ušle u dva ljudska tela.

- Ja sam naselio muško, a moj partner, inače Stariji član, žensko telo. Ova tela nazivamo posudama jer su samo oruđe i nosimo ih dok smo među ljudima. Istinsko Carstvo Božje - realno Carstvo nebesko i nivo evolucije iznad ljudi su sinonimi. Ako mrzite svoj život u ovom svetu i spremni ste da ga izgubite kako biste otišli na sledeći nivo, naći ćete istinski život, potencijalno večni, s nama. Ako se budete držali ovog života, zar ga nećete svakako izgubiti? - navodi on.