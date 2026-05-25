Radnicima Kliničko-bolničkog centra Priština sa privremenim sedištem u Gračanici na skupu su se pridružili i predsednik Srpske liste Zlatan Elek sa delom zaposlenih u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, te funkcioneri Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović, kao i gradonačelnik Grčanice Novak Živić.

Predsednik Srpske liste istakao je da je danas došao u Gračanicu ne kao lider stranke, već pre svega kao kolega, kako bi pružio podršku uhapšenima - lekarima i prosvetnim radnicima koji su neophodni srpskom narodu.

​- Danas su protesti ispred svih prosvetnih i zdravstvenih institucija koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije. Ja vam se danas ovde ne obraćam samo kao predsednik Srpske liste, nego kao čovek i kao kolega koji daje punu podršku svim nepravedno uhapšenim kolegama lekarima, koji su preko neophodni ovom narodu, kao i prosvetnim radnicima, odnosno direktorima prosvetnih institucija. Neverovatno je da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku, ali navikli smo na takvu matricu vlasti iz Prištine koje zajedno sa određenim satelitima, koji nažalost nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu strah i nemir među građane na centralnom Kosovu - rekao je Elek.

Ukazao je da je zabrinjavajuće to što međunarodna zajednica ćuti.

- Ovo nije samo podrška našim kolegama, ovo je podrška istini i pravdi. A, istina i pravda su samo jedno: da su oni nepravedno uhapšeni i da rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom - jasan je Elek.

Poručio je sunarodnicima da je preko potrebno jedinstvo.

- Danas nam je neophodno da budemo jedinstveni, složni, da budemo politički mudri, jer samo jedinstveni i složni, uz pomoć države Srbije, mi možemo da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima - naveo je Elek.

Priznaje da očekivanja od međunarodne zajednice nisu velika.

- Međunarodni faktor prati situaciju, ali vi dobro znate, kao i ja, šta su preduzeli… Tako da, nažalost, naša očekivanja nisu velika od međunarodne zajednice - kazao je Elek.

Preneo je da je do sada samo advokatima bilo dozvoljeno da posete uhapšene i ponovio da će protesti trajati dok svi oni ne budu pušteni na slobodu.

​- Mislim da će danas ili sutra biti omogućene posete najbližima. Političkim akterima kojima sada kreće kampanja nije dozvoljeno prisustvo u takvim prostorijama, pa je i nama zabranjeno. Protesti će trajati i svi zdravstveni radnici sa Kosova i Metohije će se pridružiti zaposlenima u Gračanici, do ostvarenja konačnog cilja: oslobađanje nepravedno uhapšenih - zaključio je Elek.

Funkcioner Srpske liste Igor Simić preneo je da advokati danas predaju žalbu Apelacionom sudu na odluku o određivanju pritvora, ističući da je reč o unapred pripremljenom scenariju.

- Advokati neosnovano uhapšenih Srba su danas u procesu predaje žalbe na određenje pritvora. Ovo je unapred pripremljen politički scenario, a u prilog tome govori i to da smo u rešenju o određenju pritvora našli kompletne pasuse koji su ostali od prethodnog slučaja u kojima se spominje neki Ljabinot, da ne govorim prezime… Dakle, bukvalno ’kopi-pejst’ proces u kome su oni samo žurili što pre ove ljude neosnovano pritvore i stave u njihove kazamate - rekao je Simić.

On je kazao da je advokatima čak dostavljen dokument o određivanju pritvora u kojem se spominje čovek koji nema veze sa ovim slučajem.

- To je, izgleda, neki prethodno uhapšeni u nekom drugom slučaju. To potvrđuje da je ovo bilo pripremljeno i da se ovo radi sa namerom da se ti ljudi što duže zadrže, a sa druge strane, da se izvrši pritisak na sve, ne samo na prosvetne i zdravstvene radnike, već na sve Srbe kojima je Beograd glavni grad i koji dobro znaju da bez zdravstva i prosvete nama nema opstanka na ovim prostorima - rekao je Simić.

Prema njegovim rečima, institucije čiji se direktori nalaze u pritvoru susreću se sa izazovima pravne prirode, ali i u funkcionisanju.

- Ti ljudi potpisuju važna dokumenta za sve zaposlene. Njihovi saradnici i kolege se, koliko smo čuli, trude se da sve protekne u najboljem mogućem redu, ali i u kući kada domaćin nije tu, teško je svima. ​Institucije, naravno, funkcionišu. Kao što vidite, ovi ljudi pružaju zdravstvene usluge, nastavnici obrazuju našu decu, ali je činjenica da je to sve skopčano sa određenim izazovima - naveo je Simić.

Poručio je da je država Srbija uključena u slučaj i da brine ne samo o uhapšenima i njihovim porodicama, već i o svakom Srbinu na Kosovu.

- Državni organi Republike Srbije su, od trenutka kada se pojavila vest o mogućem privođenju, uključeni u celokupni proces. Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete su obavestili sve međunarodne organizacije zdravstvenih i prosvetnih radnika o ovom slučaju. Ovo je nezabeležen slučaj na tlu Evrope u poslednjih nekoliko decenija. ​I vrši se konstantan pritisak. Neke su stvari deo diplomatije i da ne možemo javno da ih predstavimo, ali želim da uverim sve, kao što želim i da porodice svih uhapšenih znaju – država Srbija snažno stoji uz sve ove ljude i njihove porodice, ali i uz svakog Srbina na ovim prostorima. I to dokazuju nova radna mesta, svaki uređaj koji je kupljen i koji služi ovom narodu i omogućava bolji rad svim našim zaposlenima - rekao je Simić.

Dodao je da očekuje da se međunarodni predstavnici aktivno uključe u slučaj, a ne da pišu „anemična saopštenja“.

- U ovom slučaju je čak i to izostalo. Naše je da se borimo, ali sada i javno želim da kažem: apsolutno smo svi svesni da se ovo najblaže može nazvati okupacija. Neko ima pravo da silom, i samo zato što nosi pištolj za pojasom, rešava ovakve stvari. Da hapsi nedužne lekare, profesore, nastavnike. Mislim da je to dokaz osionosti i kršenja elementarnih, ne prava srpskog naroda, već celokupnog pravnog poretka u koji se kune i režim u Prištini, a koji često u svojim izjavama hvale međunarodni predstavnici - poručio je Simić.

Gračanica: Protest zdravstvenih radnika

Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od srede.

Osnovni sud u Prištini odredio je u četvrtak pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pod optužbom za krivično delo „povreda slobodne volje birača“.

Reagujući na tu odluku suda, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ukazao je da je pritvor za sedmoro Srba određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija, uz pomoć Nenada Rašića.