NOVI SKUP ZBOG HAPŠENJA SRBA U GRAČANICI! Elek: Podrška kolegama, istini i pravdi
Radnicima Kliničko-bolničkog centra Priština sa privremenim sedištem u Gračanici na skupu su se pridružili i predsednik Srpske liste Zlatan Elek sa delom zaposlenih u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, te funkcioneri Srpske liste Igor Simić i Srđan Popović, kao i gradonačelnik Grčanice Novak Živić.
Predsednik Srpske liste istakao je da je danas došao u Gračanicu ne kao lider stranke, već pre svega kao kolega, kako bi pružio podršku uhapšenima - lekarima i prosvetnim radnicima koji su neophodni srpskom narodu.
- Danas su protesti ispred svih prosvetnih i zdravstvenih institucija koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije. Ja vam se danas ovde ne obraćam samo kao predsednik Srpske liste, nego kao čovek i kao kolega koji daje punu podršku svim nepravedno uhapšenim kolegama lekarima, koji su preko neophodni ovom narodu, kao i prosvetnim radnicima, odnosno direktorima prosvetnih institucija. Neverovatno je da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku, ali navikli smo na takvu matricu vlasti iz Prištine koje zajedno sa određenim satelitima, koji nažalost nose srpsko ime i prezime, pokušavaju da unesu strah i nemir među građane na centralnom Kosovu - rekao je Elek.
Ukazao je da je zabrinjavajuće to što međunarodna zajednica ćuti.
- Ovo nije samo podrška našim kolegama, ovo je podrška istini i pravdi. A, istina i pravda su samo jedno: da su oni nepravedno uhapšeni i da rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa kosovskim pravosuđem i sa kosovskim sistemom - jasan je Elek.
Poručio je sunarodnicima da je preko potrebno jedinstvo.
- Danas nam je neophodno da budemo jedinstveni, složni, da budemo politički mudri, jer samo jedinstveni i složni, uz pomoć države Srbije, mi možemo da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima - naveo je Elek.
Priznaje da očekivanja od međunarodne zajednice nisu velika.
- Međunarodni faktor prati situaciju, ali vi dobro znate, kao i ja, šta su preduzeli… Tako da, nažalost, naša očekivanja nisu velika od međunarodne zajednice - kazao je Elek.
Preneo je da je do sada samo advokatima bilo dozvoljeno da posete uhapšene i ponovio da će protesti trajati dok svi oni ne budu pušteni na slobodu.
- Mislim da će danas ili sutra biti omogućene posete najbližima. Političkim akterima kojima sada kreće kampanja nije dozvoljeno prisustvo u takvim prostorijama, pa je i nama zabranjeno. Protesti će trajati i svi zdravstveni radnici sa Kosova i Metohije će se pridružiti zaposlenima u Gračanici, do ostvarenja konačnog cilja: oslobađanje nepravedno uhapšenih - zaključio je Elek.
Funkcioner Srpske liste Igor Simić preneo je da advokati danas predaju žalbu Apelacionom sudu na odluku o određivanju pritvora, ističući da je reč o unapred pripremljenom scenariju.
- Advokati neosnovano uhapšenih Srba su danas u procesu predaje žalbe na određenje pritvora. Ovo je unapred pripremljen politički scenario, a u prilog tome govori i to da smo u rešenju o određenju pritvora našli kompletne pasuse koji su ostali od prethodnog slučaja u kojima se spominje neki Ljabinot, da ne govorim prezime… Dakle, bukvalno ’kopi-pejst’ proces u kome su oni samo žurili što pre ove ljude neosnovano pritvore i stave u njihove kazamate - rekao je Simić.
On je kazao da je advokatima čak dostavljen dokument o određivanju pritvora u kojem se spominje čovek koji nema veze sa ovim slučajem.
- To je, izgleda, neki prethodno uhapšeni u nekom drugom slučaju. To potvrđuje da je ovo bilo pripremljeno i da se ovo radi sa namerom da se ti ljudi što duže zadrže, a sa druge strane, da se izvrši pritisak na sve, ne samo na prosvetne i zdravstvene radnike, već na sve Srbe kojima je Beograd glavni grad i koji dobro znaju da bez zdravstva i prosvete nama nema opstanka na ovim prostorima - rekao je Simić.
Prema njegovim rečima, institucije čiji se direktori nalaze u pritvoru susreću se sa izazovima pravne prirode, ali i u funkcionisanju.
- Ti ljudi potpisuju važna dokumenta za sve zaposlene. Njihovi saradnici i kolege se, koliko smo čuli, trude se da sve protekne u najboljem mogućem redu, ali i u kući kada domaćin nije tu, teško je svima. Institucije, naravno, funkcionišu. Kao što vidite, ovi ljudi pružaju zdravstvene usluge, nastavnici obrazuju našu decu, ali je činjenica da je to sve skopčano sa određenim izazovima - naveo je Simić.
Poručio je da je država Srbija uključena u slučaj i da brine ne samo o uhapšenima i njihovim porodicama, već i o svakom Srbinu na Kosovu.
- Državni organi Republike Srbije su, od trenutka kada se pojavila vest o mogućem privođenju, uključeni u celokupni proces. Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete su obavestili sve međunarodne organizacije zdravstvenih i prosvetnih radnika o ovom slučaju. Ovo je nezabeležen slučaj na tlu Evrope u poslednjih nekoliko decenija. I vrši se konstantan pritisak. Neke su stvari deo diplomatije i da ne možemo javno da ih predstavimo, ali želim da uverim sve, kao što želim i da porodice svih uhapšenih znaju – država Srbija snažno stoji uz sve ove ljude i njihove porodice, ali i uz svakog Srbina na ovim prostorima. I to dokazuju nova radna mesta, svaki uređaj koji je kupljen i koji služi ovom narodu i omogućava bolji rad svim našim zaposlenima - rekao je Simić.
Dodao je da očekuje da se međunarodni predstavnici aktivno uključe u slučaj, a ne da pišu „anemična saopštenja“.
- U ovom slučaju je čak i to izostalo. Naše je da se borimo, ali sada i javno želim da kažem: apsolutno smo svi svesni da se ovo najblaže može nazvati okupacija. Neko ima pravo da silom, i samo zato što nosi pištolj za pojasom, rešava ovakve stvari. Da hapsi nedužne lekare, profesore, nastavnike. Mislim da je to dokaz osionosti i kršenja elementarnih, ne prava srpskog naroda, već celokupnog pravnog poretka u koji se kune i režim u Prištini, a koji često u svojim izjavama hvale međunarodni predstavnici - poručio je Simić.
Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od srede.
Osnovni sud u Prištini odredio je u četvrtak pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pod optužbom za krivično delo „povreda slobodne volje birača“.
Reagujući na tu odluku suda, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ukazao je da je pritvor za sedmoro Srba određen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija, uz pomoć Nenada Rašića.
Kurir Politiks/Kosovo Onlajn