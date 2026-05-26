Skupština opštine Gračanica usvojila je danas Deklaraciju povodom hapšenja odbornika SO Gračanica i direkrora obrazovnih i zdravstvenih institucija u kojoj se zahteva da se oni puste na slobodu.

U dokumentu se navodi da SO Gračanica izražava duboku zabrinutost povodom hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija koje doživljava kao nastavak političkog pritiska i institucionalne represije nad srpskim narodom i predstavnicima institucija u Gračanici.

- Osuđujemo nepravdu, politički motivisane postupke i pritisak koji se sprovodi nad nedužnim ljudima čiji je jedini prekršaj to što su časno i odgovorno obavljali svoj posao u interesu građana. Skupština opštine Gračanica zahteva od nadležnih institucija da uhapšenim direktorima, odbornicima bude omogućeno pravo da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti uz dosledno držanje zakona na kojima počiva Ustav - navodi se u Deklaraciji, prenosi radio televizija Gračanica.

Istovremeno, međunarodna zajednica i predstavnici EU, OEBS-a, EULEKS-a i sve relevantne međunarodne organizacije pozivaju se da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i da spreče dalje politički motivisane progone i zastrašivanja.

- SO Gračanica ostaje čvrsto opredeljena za mir, stabilnost, dijalog i očuvanje institucija, prava srpskog naroda i ostalih zajednica na ovim prostorima i na prostoru Opštine Gračanica - navodi se u tekstu Deklaracije koji je skupštini predložila odbornička grupa Srpske liste.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je u četvrtak pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Oni su privedeni u utorak jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Podsetimo, protesti zaposlenih u svim zdravstvenim i obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gračanica nastavljeni su i danas u znak podrške uhapšenim direktorima tih institucija.