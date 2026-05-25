Na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, predsednik Srpske liste i direktor Kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek izjavio je da je neverovatno da se ovakve stvari dešavaju u 21. veku i istakao da su naviknuti na ovakvu matricu iz Prištine, koja "zajedno sa određenim satelitima koji nose srpsko ime i prezime pokušavaju da unesu nemir među građane na centralnom Kosovu i Metohiji".

Elek je istakao da je "zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo" i napomenuo da "ovi skupovi nisu samo podrška kolegama i prosvetnim radnicima" već, kako je rekao, podrška istini i pravdi.

- Bili smo u američkoj ambasadi, obavili razgovor sa zvaničnicima američke ambasade, ukazujući na ove propuste i da ovo više ne sme da se ponovi. Obećanja su da međunarodni faktori prate situaciju, ali vi dobro znate kao novinari, i ja dobro znam, koliko stvari i šta su sve preduzeli – šta je sve preduzela međunarodna zajednica, tako da, nažalost, naša očekivanja nisu velika po ovom pitanju što se tiče međunarodne zajednice - naglasio je predsednik Srpske liste.

Zlatan Elek Foto: Printscreen

Ukazao je da "nepravedno uhapšeni direktori rade u potpuno drugom sistemu koji nema nikakve veze sa takozvanim kosovskim pravosuđem i sa tzv. kosovskim sistemom".

- Danas su protesti ispred svih prosvetnih institucija i zdravstvenih institucija koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije. Danas se ovde ne obraćam samo kao predsednik Srpske liste, nego kao čovek i kao kolega koji daje punu podršku svim nepravedno uhapšenim kolegama lekarima, koji su neophodni ovom narodu, kao i prosvetnim radnicima, odnosno direktorima prosvetnih institucija koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije - rekao je Elek.

Svojim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji poručio je da je "preko potrebno da budemo jedinstveni, složni i politički mudri, jer samo tako, uz pomoć države Srbije, možemo da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima".

Elek se, zajedno sa zaposlenima u KBC Kosovska Mitrovica, u pratnji potpredsednika Srpske liste Igora Simića i Srđana Popovića, pridružio skupu podrške ispred KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici.

Simić: Srbija snažno stoji uz sve ove ljude

Igor Simić je prethodno izjavio je da su advokati neosnovano uhapšenih Srba u procesu predaje žalbe na određivanje pritvora, istakavši da je ovo unapred pripremljen politički scenario sa namerom da se uhapšeni zadrže i izvrši pritisak na sve Srbe kojima je Beograd glavni grad, a koji dobro znaju da bez zdravstva i prosvete nama nema opstanka na ovim prostorima.

- U prilog tome govori da smo u rešenju o određivanju pritvora do 30 dana našli kompletne pasuse koji su ostali od prethodnog slučaja, a u kojima se pominje neki Ljabinot, da ne govorim sada prezime. Dakle, bukvalno copy-paste proces u kome su oni samo žurili da što pre ove ljude neosnovano pritvore i stave u njihove kazamate - ukazao je Simić.

Igor Simić Foto: Printscreen

Naglasio je da su državni organi Republike Srbije od trenutka kada se pojavila vest o mogućem privođenju uključeni u celokupni proces, kao i da su Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete obavestili sve međunarodne organizacije zdravstvenih i prosvetnih radnika o ovom, kako je istakao, nezabeleženom slučaju na tlu Evrope u poslednjih nekoliko decenija.

- I vrši se konstantan pritisak. Razumećete da su neke stvari deo diplomatije i ne možemo javno da ih predstavimo, ali želim da uverim sve, kao što želim da porodice svih uhapšenih znaju – država Srbija snažno stoji uz sve ove ljude i njihove porodice,ali i uz svakog Srbina na ovim prostorima. I to dokazuju sva nova radna mesta, svaki uređaj koji je kupljen i koji služi ovom narodu i omogućava bolji rad svim našim zaposlenima. Dakle, svakodnevno se radi - rekao je Simić.

Prema njegovim rečima, nakon hapšenja rukovodilaca, sve ustanove se susreću sa izazovima pravne prirode, ali i dalje funkcionišu, pružaju zdravstvene usluge i nastavnici obrazuju našu decu.

- Ti ljudi potpisuju važna dokumenta za sve zaposlene. Njihovi saradnici, kolege, koliko smo čuli, trude se da sve to protekne u najboljem mogućem redu, ali sa druge strane, morate da znate da i u kući kada domaćin nije tu, teško je svima, jer vi nemate, da kažem sa te strane, nekoga ko je pravno u punom kapacitetu prisutan, ali je činjenica da je to sve skopčano sa određenim izazovima, samim tim što se ljudi nalaze, i još jednom, neosnovano, politički progonjeni u pritvoru širom Kosova i Metohije - istakao je Simić.

Pritvor do 30 dana za sedmoro direktora

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je u četvrtak pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Oni su privedeni u utorak jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Sudske postupke na Kosovu i Metohiji vode isključivo sudije i tužioci albanske nacionalnosti, jer su Srbi tokom 2022. godine istupili iz pravosudnog sistema privremenih institucija u Prištini.