Protesti podrške uhapšenim direktorima nastavljeni su i danas u svim zdravstvenim i obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gračanica na Kosovu i Metohiji. Ovo je šesti dan kako radnici institucija na Kosovu i Metohiji mirnim protestima izražavaju nezadovoljstvo zbog hapšenja sedmoro Srba.

Ispred Doma zdravlja u Donjoj Gušterici, okupio se u 9 časova veliki broj radnika u znak podrške uhapšenim direktorima, među kojima je i direktor ove ustanove Saša Mladenović.

Skupština opštine Gračanica usvojila je na jučerašnjoj sednici Deklaraciju kojom se od nadležnih institucija traži da se uhapšenim odbornicima i direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija omogući da se brane sa slobode, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja.

Deklaracija je usvojena na predlog odbornika Srpske liste.

 U dokumentu se osuđuje "nepravda, politički motivisani postupci i pritisak koji se sprovodi nad nedužnim ljudima čiji je jedini prekršaj to što su časno i odgovorno obavljali svoj posao u interesu građana".

Skupovi podrške ispred obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju se od srede 20. maja i kako je najavljeno, trajaće dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu.

Osnovni sud u Prištini odredio je 21. maja pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Kurir Politika/KosovoOnline

