Kandidatkinje za poslanice iz Srpske liste Jovana Radosavljević i Verica Ćeranić obišle su danas srpske porodice u Velikoj Hoči i Orahovcu, prenosi Radio-televizija Gračanica.

Radosavljević i Ćeranić su u Velikoj Hoči položile cveće na Spomenik ubijenima i nestalima na području Orahovca u periodu od 1997. do 1999. godine.

- Posebno mi je emotivno da budem u Velikoj Hoči, posebno danas kada stojim ovde ispred 84 uklesana imena ubijenih i nestalih Srba i ostalih nealbanskih zajednica, zato što nas sve ovo ne podseća samo na tugu i stradanje, već nas upućuje na dostojanstvo, sećanje i odgovornost koju imamo da se istina o nestalima rasvetli. Pravo na pravdu, pravo na istinu je civilizacijsko pravo koje sleduje svima nama i jedino što nam ostaje je borba da do te istine i pravde u jednom momentu i dođemo, a u međuvremenu da poštujemo žrtve, one koji su preminuli i one koji se i dalje vode kao nestali - istakla je Jovana Radosavljević.

Kandidatkinje za poslanice obišle su zatim crkve u Orahovcu i Velikoj Hoči, a razgovarale su i sa porodicama Miljković i Vitošević.

Kandidatkinje Srpske liste posetile porodice na KiM

- Moram da kažem da na mene ostavlja pozitivan utisak kada se sretnem sa mladim ljudima koji su odlučili da ostanu da žive ovde, koji su oformili porodice, rađaju decu i vide svoju budućnost ovde. Velika Hoča je nestvarno lepa i istorijski mnogo važna, naši koreni idu toliko duboko kada je srpski narod u pitanju i zato je posebno važno kada vidimo toliko ljudi, posebno mladih ljudi koji osećaju, žele da žive ovde, stvaraju ovde i da podižu svoju decu baš ovde - rekla je Radosavljević.

Govoreći o životu u Velikoj Hoči, Maja Miljković, čiju su porodicu Ćeranić i Radosavljević danas posetile, istakla je da život u tom mestu ume da bude težak, ali da su tu ostali svi njihovi najmiliji.

- U nekim situacijama bude zaista teško živeti ovde, naročito što se tiče dece, ali u suštini, naš narod, rodbina, prijatelji ovde su svi, posao takođe. Za sada je dobro i nadam se da će tako i da ostane. Što se tiče uslova, dečica imaju vrtić i školu - rekla je ona.

Izrazila je zadovoljstvo i sreću zbog posete kandidatkinja za poslanice.

- Veoma sam zahvalna zbog toga, jer znamo da uvek ima neko ko misli na nas - dodala je Miljković.