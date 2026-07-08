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Centralna izborna komisija je danas potvrdila konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 7. juna, prema kojima je najviše mesta u Skupštini Kosova, 53 mandata, osvojio Pokret Samoopredeljenje. Srpska lista će u narednom sazivu parlamenta imati devet poslanika.

Predsednik CIK-a Krešnik Radonjići rekao je na sednici da je, nakon što je Vrhovni sud odbio žalbe, otvoren put za potvrđivanje rezultata izbora, prenosi Kosovo pres.

Prema konačnim rezultatima, najviše glasova na izborima dobio je Pokret Samoopredeljeje u koaliciji sa Gudžom i Alternativom, i to 47,13 odsto, što im je obezbedilo 53 mesta u parlamentu.

Demokratskoj partiji Kosova su, sa osvojenih 19,44 odsto glasova birača, pripala 22 poslanička mandata. Demokratski savez Kosova će, sa 16,69 odsto glasova, imati 18 poslanika. Alijansa je, na osnovu 6,74 odsto osvojenih glasova, obezbedila sedam mandata.

Srpska lista imaće devet mandata u novom sazivu kosovskog parlamenta.

Đini i Daut Haradinaj se odrekli mandata, umesto njih poslanici Beriša i Ramadani. Radonjići je saopštio i da su se lider Alijanse Ardijan Đini i kandidat za poslanika te stranke Daut Haradinaj odrekli mandata. Umesto njih, poslanici te stranke biće Beke Beriša i Burim Ramadani.

kurir.rs/Kosovo Online

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