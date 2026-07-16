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Tini i Nini Jovanović iz sela Kijevčiće kod Leposavića zahvaljujući Kancelariji za KiM i opštini obnavlja se porodični dom.

Nakon potresne priče iz Leposavića koju je nedavno objavila televizija Kurir, o devojčicama koje su zbog zanemarivanja roditelja na staranje dodeljene baki i deki, a koje je nadavno pogodila velika tragedija - jedna od sestara preminula je nakon kraće bolesti – urgentno je reagovala Kancelarija za Kosovo i Metohiju, zajedno sa opštinom Leposavić. Sestrama Tini i Nini Jovanović iz sela Kijevčiće obnavlja se porodični dom.

Obnavljanje porodičnog doma Jovanovića u selu Kijevčiće Foto: TV Most

Kancelarija za Kosovo i Metohiju urgentno je sa opštinom reagovala na ovu potresnu priču te se samo nakon nepunih mesec dana porodična kuća Jovanovića uveliko obnavlja i sanira, kako bi im se bar donekle olakšala teška situacija u kojoj se ova porodica našla.

U toku je sanacija oronule fasade, a kada se radovi koji su u punom jeku završe porodica će dobiti na dar i kompletno opremljenu novu kuhinju i celokupnu belu tehniku kako bi devojčice Tina i Nina koje ovde žive sa bakom i dekom imale adekvatne uslove za školovanje i odrastanje.

1/4 Vidi galeriju Obnavljanje porodičnog doma Jovanovića na KiM Foto: TV Most

Ekipa TV Most posetila je Tinu i Ninu i njihove baku i deku u rodnom selu i kući koja im se obnavlja.

Malo je reči, jer reči u ovoj priči nisu dovoljne da opišu zadovoljstvo Tine i Nine i njihovih bake i deke.

Zagrljene sa svojim dekom koji im je pored bake najveći oslonac u životu, Tina i Nina kako su nam rekle sada imaju razloga da veruju da će život biti bar malo lakši.

Porodica Jovanović neizmerno je zahvalna Kancelariji za Kosovo i Metohiju, opštini, ali i svim ljudima dobre volje koji su imali sluha za njihove probleme.

- Sada ćemo moći da učimo i živimo u pristojnim uslovima, da obradujemo i babu i dedu. A i njima će biti mnogo lakše da u ovim novim uslovima brinu o nama - rekle su Tina i Nina.

Kancelarija za KiM pored obnove i sanacije porodične kuće uputiće ovim devojčicama i dodatnu finansijsku novčanu pomoć kao vid podrške.

Podsetimo, pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Svetlana Miladinov izjavila je nedavno da će Kancelarija za KiM urgentno pomoći devojčicama iz Leposavića koje su zbog zanemarivanja roditelja još pre desetak godina dodeljene na starateljstvo babi i dedi.

Obećanje je kao i mnogo puta do sada i ispunjeno.