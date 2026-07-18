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Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću, u blizini Osnovne škole u Lapljem Selu kod Prištine, u trenutku kada je u školskom igralištu bilo puno srpske dece različitog uzrasta.

Povređenih u pucnjavi nije bilo, a do nje je došlo kada je, prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja.

Pucnjavu je čula žiteljka Lapljeg Sela, Tamara Živić, koja je sa bebom u naručju krenula u školsko dvorište, gde se svaku noć, svaki dan deca okupljaju, na jedinom mestu gde srpska deca mogu da se igraju i gde su na bezbednom mestu.

Za RTS je rekla da je kada su čuli pucanj nastupila panika, da su deca i žene koje su bile na igralištu i pored njega krenuli da vrište i da beže. Kada su se sklonili deca su pozvala roditelje da dođu po njih.

- Sva deca koja su bila u školskom i žene, videle su nekog čoveka u crnoj majici, mali čovek, koji je uzeo, da li je pištolj, da li je ne znam šta je, jer oni su samo videli da je podigao ruku gore i da je krenuo da puca. Znači to su deca sve gledala. Mala deca, to nisu deca da kažete 15, 16, 17, 18 godina, ovo su deca koja stara pet godina pa nadalje - navela je Živićeva.

Dodala je da ovo nije prvi put da se u ovom selu dešavaju pucnjave, i smatra da lokale u blizini škole treba zatvoriti.

- Jer kafić je preko puta, to su tri koraka od od školskog dvorišta, od škole gde naša deca pohađaju, osnovna škola. I mislim da bi mi bili bezbedni, da možemo da izađemo i da izvedemo svoju decu, da treba da se zatvore. Da to ne treba uopšte da radi - ispričala je Tamara Živić.

Policija je nakon prijave i privođenja, obavila uviđaj u lokalu u čijoj je bašti došlo do pucnjave, ali nije saopštila detalje događaja.