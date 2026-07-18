Slušaj vest

Najmanje dve osobe privedene su sinoć zbog pucnjave iz vatrenog oružja u kafiću, u blizini Osnovne škole u Lapljem Selu kod Prištine, u trenutku kada je u školskom igralištu bilo puno srpske dece različitog uzrasta.

Povređenih u pucnjavi nije bilo, a do nje je došlo kada je, prema navodima očevidaca, jedna osoba izašla iz kafića i počela da puca iz pištolja.

Pucnjavu je čula žiteljka Lapljeg Sela, Tamara Živić, koja je sa bebom u naručju krenula u školsko dvorište, gde se svaku noć, svaki dan deca okupljaju, na jedinom mestu gde srpska deca mogu da se igraju i gde su na bezbednom mestu.

Ne propustiteSRBI NA KIMPOVRATAK U PRIŠTINSKE INSTITUCIJE? Srbi povukli svoje ostavke podnete 2022. godine u tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici
Screenshot 2025-10-15 193317.jpg

Za RTS je rekla da je kada su čuli pucanj nastupila panika, da su deca i žene koje su bile na igralištu i pored njega krenuli da vrište i da beže. Kada su se sklonili deca su pozvala roditelje da dođu po njih.

- Sva deca koja su bila u školskom i žene, videle su nekog čoveka u crnoj majici, mali čovek, koji je uzeo, da li je pištolj, da li je ne znam šta je, jer oni su samo videli da je podigao ruku gore i da je krenuo da puca. Znači to su deca sve gledala. Mala deca, to nisu deca da kažete 15, 16, 17, 18 godina,  ovo su deca koja stara pet godina pa nadalje -  navela je Živićeva.

Dodala je da ovo nije prvi put da se u ovom selu dešavaju pucnjave, i smatra da lokale u blizini škole treba zatvoriti.

- Jer kafić je preko puta, to su tri koraka od od školskog dvorišta, od škole gde naša deca pohađaju, osnovna škola. I mislim da bi mi bili bezbedni, da možemo da izađemo i da izvedemo svoju decu, da treba da se zatvore. Da to ne treba uopšte da radi - ispričala je Tamara Živić.

Policija je nakon prijave i privođenja, obavila uviđaj u lokalu u čijoj je bašti došlo do pucnjave, ali nije saopštila detalje događaja.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"SRBIJA DOVOLJNO JAKA DA PRUŽI PODRŠKU SVOJOJ BRAĆI PREKO DRINE" Vučević o Srpskoj, Kosmetu i nacionalnim interesima Srbije: Nema i neće biti nikakvog priznanja
2026-07-16 09_52_05-Aleksandra Janicijevic messaged you - Chat — Mozilla Firefox.png
SRBI NA KIMSEĆATE SE POTRESNE PRIČE O DEVOJČICAMA IZ LEPOSAVIĆA - KANCELARIJA ZA KiM IM OBNAVLJA KUĆU! "Sada ćemo moći da učimo i živimo u pristojnim uslovima" (FOTO)
WhatsApp Image 2026-07-16 at 10.42.23 AM (4).jpeg
SRBI NA KIMAKO NE BUDE DOGOVORA, LAŽNU DRŽAVU KOSOVO OPET ČEKAJU IZBORI! Kurti očajnički traži podršku za opstanak na vlasti!
Aljbin Kurti
SRBI NA KIMPATRIJARH PORFIRIJE I PASTOR BERNS U VISOKIM DEČANIMA: Poklonili se moštima Svetog kralja Stefana Dečanskog (VIDEO)
Screenshot 2026-07-06 142518.jpg