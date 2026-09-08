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Veliki mural posvećen četvorici bivših vođa terorističke tzv. OVK oslikava se na jednom od prostora u Prištini.

Portal Kljan Kosova ne precizira gde se mural oslikava, ali navodi da se na zidu vide figure Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija u zajedničkoj kompoziciji i da autor još radi na muralu.

Mural se oslikava pred izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Pred izricanje presude, u Prištini se pojačava kampanja veličanja tzv. OVK.

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Presuda će biti izrečena 16. septembra

Tako su aktivisti platforme Sloboda danas istakli transparent U ime naroda, proglasite ih nevinima ispred kancelarije Euleksa u Prištini, gde se nalazi i Kancelarija Specijalizovanih veća.

Presuda četvorici bivših vođa tzv. OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti biće izrečena 16. septembra.

Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo od suda da ih osudi na kazne od po 45 godina zatvora.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.

Kurir Politika

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