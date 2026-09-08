PRED IZRICANJE PRESUDE HAŠIMU TAČIJU PRIŠTINA POJAČAVA VELIČANJE OVK: Komandanti optuženi u Hagu za ratne zločine dobijaju mural!
- U Prištini se oslikava veliki mural posvećen Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, dok autor još radi na njemu.
- Mural se pojavljuje pred presudu Specijalizovanih veća u Hagu, zakazanu za 16. septembar, po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
Veliki mural posvećen četvorici bivših vođa terorističke tzv. OVK oslikava se na jednom od prostora u Prištini.
Portal Kljan Kosova ne precizira gde se mural oslikava, ali navodi da se na zidu vide figure Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija u zajedničkoj kompoziciji i da autor još radi na muralu.
Mural se oslikava pred izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
Pred izricanje presude, u Prištini se pojačava kampanja veličanja tzv. OVK.
Presuda će biti izrečena 16. septembra
Tako su aktivisti platforme Sloboda danas istakli transparent U ime naroda, proglasite ih nevinima ispred kancelarije Euleksa u Prištini, gde se nalazi i Kancelarija Specijalizovanih veća.
Presuda četvorici bivših vođa tzv. OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti biće izrečena 16. septembra.
Oni su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo od suda da ih osudi na kazne od po 45 godina zatvora.
Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.
Kurir Politika