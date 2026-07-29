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Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da režim u Prištini optužnicama za navodne ratne zločine i otimanjem imovine nastavlja zastrašivanje Srba na Kosovu i Metohiji sa ciljem da dovrši etničko čišćenje.

- Otmete imovinu, zastrašujete ljude, hapsite ih zbog navodnih ratnih zločina, svodite ih na građane drugog reda, institucionalno ih maltretirate, ne poštujete nikakva njihova ljudska prava. Onemogućavate državu Srbiju da im pomaže, a srpski narod bez pomoći države Srbije ne može da opstane na KiM. I šta je onda sve to? Pa etničko čišćenje, samo niko neće da ga nazove tako iz zapadnog dela međunarodne zajednice. To je neka vrsta tihog etničkog čišćenja da bi Kurti dovršio posao - rekao je Drecun.

On je, povodom hapšenja dvojice Srba u Zubinom Potoku pod optužbom za navodni ratni zločin, rekao da Aljbin Kurti pokušava da pričom o navodnim zločinima i genocidu nad Albancima ''parira'' presudi Hašimu Tačiju čije je izricanje zakazano za septembar.

On očekuje da će presuda Tačiju i još trojici pripadnicika OVK biti osuđujuća jer je, kako kaže, suđenje jasno pokazalo da je ta teroristička organizacija počinila brutalne zločine nad srpskim narodom, ali i nad Romima i Albancima.

- Tek će sada biti potpuno jasan karakter zločinačkog delovanja terorističke OVK koja je sprovodila brutalno etničko čišćenje srpskog naroda, ali i Roma sa KiM. Pored svega što smo čuli tokom suđenja, dokaza koje je specijalizovano tužilaštvo predočilo, izjava svedoka, dokumentacije, nemoguće je da se donese drugačija presuda, sem ako ne bi bilo snažnog političkog pritiska i uticaja nekog u međunarodnoj zajednici da promeni odluku - rekao je Drecun za Tv Pink.

Naveo je da, ako se presudi da je OVK na čelu sa Tačijem sprovela udruženi zločinački poduhvat biti srušena idealizovana priča o herojskoj borbi OVK za oslobođenje što, kako kaže, najviše plaši Kurtija i vlast u Prištini. Dodao je i da u zapadnom delu međunarodne zajednice gde su, kako kaže, najuticanije SAD, ne vidi volju da pomiluju Tačija i OVK grupu.

- Nema nikakvih nagoveštaja da će oni uticati na presudu i da se zločinci oslobode. I mislim da je to ohrabrujuće - rekao je Drecun.

Govoreći o reakciji međunarodne zajednice na postupke Prištine i Aljbina Kurtija prema Srbima, Drecun je rekao da, osim izjava, kod većine zvaničnika EU ne vidi iskrenu volju i suštinski pomak da se zaštite ljudska prava srpskog naroda od institucionalnog, političkog i fitičkog terora koji sprovodi Kurti. S druge strane, kako je primetio, SAD su u vreme mandata Donalda Trampa postale mnogo osetljivije na ljudska prava i položaj srpskog naroda na KiM, navodeći da je Trampova administacija prekinula strateški dijalog, sa Prištinom zbog ponašanja Aljbina Kurtija.

- Sa nama su započeli strateški dijalog i pokazali da prioritet sada daju Srbiji i da je Srbija je najvažnija zemlja, ne samo u regionu Zapadnog Balkana, nego na jugoistoku Evrope. Pokazali su da ne tretiraju Kurtija i režim u Prištini kao ključnog i pouzdanog partnera, već se fokus SAF prebacuje na Srbiju - rekao je Drecun.

Pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili su u Zubinom Potoku dve osobe pod sumnjom da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM 1999. godine.