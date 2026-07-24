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Prištinsko Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture saopštilo je da je zaštita vodnih resursa strateški nacionalni prioritet i poručilo da će nastaviti uklanjanje bespravno izgrađenih objekata na vodnom zemljištu širom Kosova i Metohije.

Kao deo tog plana, istaknuto je da je na području jezera Gazivode, uz asistenciju Inspektorata i Kosovske policije, srušeno 16 bespravno izgrađenih objekata na zemljištu kojim upravlja "Ibar-Lepenac".

U saopštenju Ministarstva navodi se da je zaštita vodnih resursa u središtu njegovog institucionalnog delovanja. Dodaje se da je zbog toga pokrenuto hitno razmatranje zahteva institucija i javnih preduzeća za oslobađanje svih vodnih površina koje su bespravno uzurpirane ili nezakonito otuđene.

Kako se navodi, akcija na području jezera Gazivode predstavlja "samo jedan od koraka u sprovođenju tog plana".

- Sve strane obuhvaćene ovom akcijom prethodno su bile u potpunosti obaveštene, u skladu sa zakonskim procedurama - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo ističe da će, u okviru istog strateškog prioriteta, biti razmatrani i drugi slučajevi uzurpacije i bespravne gradnje, posebno u okolini Gračaničkog jezera i Batlava, koja predstavljaju ključne izvore snabdevanja građana pijaćom vodom.

- Inspektorat Ministarstva nastavlja potpuno evidentiranje svih prekršaja u ovim područjima, a čim taj proces bude završen, biće preduzete hitne zakonske mere za vraćanje ovih prostora u funkciju javnog interesa - navodi se i dodaje da Inspektorat nastavlja strogi nadzor nad svim zaštićenim područjima.

1/5 Vidi galeriju Rušenje srpskih kuća na Gazivodama Foto: Kosovoonline