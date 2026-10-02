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Zgrada vlade privremenih institucija samouprave u Prištini sinoć je bila osvetljena u bojama zastave zločinačke OVK, čije su vođe Specijalizovana veća u Hagu osudila na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina!

Fotografiju zgrade vlade u Prištini sa projektovanom zastavom zločinačke OVK objavila je poslanica pokreta Samoopredeljenje Berita Abazi.

U Prištini je juče održan masovan protest zbog presude Specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama tzv. OVK za ratne zločine, a govornici su ponovili tvrdnje da je presuda "nepravedna" i "neprihvatljiva". Takođe su zatražili usvajanje izmena i dopuna Zakona o specijalizovanim većima, koje je u skupštinu uputila Demokratska partija Kosova.

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Ursula fon der Lajen u Prištini

Na kraju protesta učesnici su postavili uniformu zločinačke OVK na zgradu vlade privremenih institucija i predali predlog za izmenu Zakona o Specijalizovanim većima.

Protest je održan na dan kada je u Prištini boravila predsednica Evropske komisije Ursula Fon der Lajen.

Pre dolaska Fon der Lajen, na aerodromu u Prištini protestovala je grupa Albanaca koja je blokirala glavni izlaz sa aerodroma, pa je kolona vozila u kojoj je bila predsednice Evropske komisije bila primorana da promeni rutu kretanja i ​​nastavi alternativnim putem ka Lipljanu.

Od izricanja presude bivšim vođama tzv. OVK 16. septembra u Prištini se svakodnevno održavaju protesti!

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