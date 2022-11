IZBOLI SU OCA I SINA, NIKO SE NE OSEĆA SIGURNO! Potresno svedočenje mladića iz Babinog mosta: Psuju nas i uništavaju nam svetinje

Za tačno nedelju dana, 21. novembra počinje kažnjavanje Srba na Kosmetu koji nisu zamenili srpske registarske tablice.

Još tokom ove nedelje svi oni koji i dalje koriste KM tablice dobijaju opomene, ali za sedam dana počeće da im stižu kazne od 150 evra. Putem video poziva u jutarnji program Kurir TV "Redakcija" uključio se Nemanja Mihajlović (21) koji je opisao trenutni život na KiM.

Nemanja Mihajlović iz Babinog mosta podelio je sa gledaocima i gostima jutarnjeg programa svoj život i iskustvo na KiM.

- BIlo bi lepo da možemo normalno da živimo, da se krećemo da šetamo, kao i svi normalni ljudi u svakom gradu. Blizu su nam Gračanica i Kosovska Mitrovica do tih destinacija imamo autobuski prevoz i to samo kad su školski dani, ostalim danima možemo samo po selu i to uvek sa ogromnom strepnjom - rekao je Mihajlović.

Mihajlović je i pojasnio šta znači sve teži život po Srbe na KiM.

- Doživeli smo mnogo toga. Skoro su Albanci izboli oca i sina. Uvek su nas napadali, i nikad nismo imali mir zbog njih, ni slobodu koju svi normalni ljudi imaju. Uništavanje crkvi, školi, psovanje, vređanje, ne daju nam mira. Žene uopšte ne smeju da idu same, a deca ni slučajno bez pratnje roditelja - rekao je Mihajlović i naglasio da Albanci ne traže razlog, nikad ne poštuju praznike, a Srbi uvažavaju njihove praznike i onda očekuju i od njih isto, ali kako on kaže, situacija se iz godine u godinu pogoršava.

O posledicama ovakve odluke kao i o tome da li se mogu očekivati dodatne tenzije do tog 21. novembra govorili su gosti Redakcije. Ova dešavanja komentarisali su Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji

- Napravljen je pravni vakuum koji će sve pregovore vratiti unazad. Policijske snage koju sad imaju na KiM, takozvanu Rosu, oni nemaju nikakvu nadležnost, možda jedino u saobraćaju. Kurti nema izlaz iz ove situacije, a najmanji problem su registarske tablice - izjavio je Demo Beriša.

- Postoji strah od eskalacije, 21.novembar biće presudan, ta naplata od 150 evra to nije suštinski problem, problem je demonstriranje državnosti i cilj Aljbina Kurtija a to je Kosovo bez Srba - izjavio je Bratina.

