"MI NE ZNAMO ŠTA SE DEŠAVA IZA SCENE!" Kurti menja odluke svakodnevno, Drecun pojasnio UTICAJE ZAPADA I POLOŽAJ SRBIJE!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Hilom, kojeg je obavestio o toku poslednje runde razgovora u Briselu, kao i o razvoju situacije u regionu.

Gost u "Pulsu Srbije" bio je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM.

foto: Kurir televizija

Prvo se osvrnuo na ponudu koju je Kurti odbio, da bi ga sledećeg dana ipak prihvatio.

- Na sastanku u Briselu bila je ponuda koju je Kurti odbio, a to je da mi ne izdajemo više KM tablice, a da oni ne primenjuju jednostranu odluku kažnjavanja posle skidanja tablica i da se nađe rešenje za taj problem u razgovorima. Nakon toga, on je ipak rekao da se prihvata taj predlog, Amerikanci su to tražili, čak je i neko od američkih zvaničnika rekao da ne treba ništa određivati na 48 dana, već da treba 365 dana da se razgovara. Po meni, Priština je morala da odustane od pokušaja nasilne primene te jednostrane odluke i mislim da smo bili suočeni sa ozbiljnim pokušajem koji će se nastaviti. Sva pitanja koja su svakodnevna, kao npr. lične karte, registarske tablice, kao što su najavljeni izbori na severu.

foto: Kurir televizija

Nakon toga, rekao je da Priština sudeluje pod uticajem Zapada, ali i da smo mi poakzali volju i rešenost za KiM.

- Zapravo, Priština pokušava uz pomoć vodećih Zapadnih država da nametne da se o njima razgovara u okviru francusko-nemačkog predloga, a to znači da Srbija prvo treba da prizna lažnu državu Kosovo, pa će onda oni da rešavaju ova ostala pitanja. Međutim, očiledno da su shvatili i u Prištini i na Zapadu koliko je čvrsta volja srpskog naroda da ne prihvate tu jednostranu odluku, ali i kolika je rešenost Srbije da ne prihvati nikakvo priznanje lažne države Kosovo. Opasnost od širenja krize koju je Priština izazvala, uz moguću upotrebu sile, realno je shvaćena kao pretnja kao pretnja koja može biti realizovana od strane Zapada, a to je uticalo da odluku Prištine pod pritiskom Zapada ili možda čak i u dogovoru sa Zapadaom, mi ne znamo šta se dešava iza scene.

Kurir.rs