NEMOJTE DA ZLOUPOTREBLJAVATE MUKU MAJKE: Jevtić reagovao na tvrdnje da Kurtaj nije pucao u srpske dečake nego u zemlju

Gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić reagovao je na navode da Azem Kurtaj (33) nije pucao u srpske dečake kod Štrpca nego da je ispalio metak u asfalt koji je potom rikošetirao i povredio Stefana Stojanovića i njegovog rođaka Miloša Stojanovića.

Jevtić se konkretno osvrnuo na pisanje Nove, koja je prenela izjavu majke povređenog dečaka Stefana, Zorice Stojanović, da je Kurtaj prema njenim saznanjima pucao u zemlju, a da se metak odbio.

- A.К. je pucao na grupu Srba koja je nosila badnjake. To kažu očevici i to stoji u zvaničnim izveštajima policije i tužilaštva. Stefanova majka u stanju šoka nije imala sve informacije. Nemojte da zloupotrebljavate njenu muku. Da li metak rikošetira ili ne to je bio pokušaj ubistva - napisao je Jevtić na svom profilu na Tviteru reagujući na pisanje medija.

Rođaci Stefan Stojanović (11) i Miloš Stojanović (21), podsetimo, ranjeni su juče oko 15 sati u Gotovuši kod Štrpca na KiM kad je na njih, bez ikakvog povoda, iz vozila u pokretu pucao Albanac.

Deca su u trenutku napada išla pored puta i nosila Badnjak kad je napadač na njih otvorio paljbu. Jedan dečak je pogođen u šaku, drugi u rame, ali nisu životno ugroženi. Osumnjičeni (33) za ranjavanje je pobegao, ali je posle skoro dva sata lociran i uhapšen.

