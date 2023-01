"PRIREDILI SU NAM KRVAV BOŽIĆ" Petar Petković za Kurir TV: Ne žele da čuvaju našu decu, a odbijaju zahtev da mi to činimo!

Srbije je izdala zahtev za vraćanje srpskih snaga na Kosovo i Metohiju, međutim, KFOR je odbio taj zahtev i to za badnji dan.

Brojni incidenti kojima se ne nazire kraj, maltene su primorali Srbe na razne skupove i proteste.

Povodom situacije na KiM, i odbijanju zahteva KFOR-a, gost u jutarnjem progrmau bio je Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM

Prvo se osvrnuo na odgovor KFOR-a koji je Srbija dobila za badnje veče.

- Naravno da smo očekivali takav odgovor. Ne samo očekivali, već je i predsednik Vučić više puta javno rekao da će taj odgovor biti negativan. Nije bilo sumnje, tako su odgovorili i pre komadanta KFOR-a. To su najavljivali i mnogi koji su želeli da se predstave kao pravi komadanti KFOR-a, a pre svega mislim na države Zapada koje su jasno i nedvosmisleno rekle, valjda tumačeći rezoluciju 1244 onako kako oni žele, da nema osnova za povratak naše vojske i policije na prostor Kosova i Metohije - rekao je Petković, pa dodao:

- Mi smo samo uradili ono što je u skladu sa međunarodnim pravom i sa onim što piše u rezoluciji 1244, gde smo se pozvali na jasne stavove i članove te rezoluciji, tražeći da komadant KFOR-a uradi samo ono što je njegova dužnost, a tamo jasno stoji da se dopusti povratak do 1000 članova vojske i policije države Srbije.

Nakon toga, spomenuo je da smo imali potporu međunarodnog sporazuma, ali da je ipak KFOR išao svojim metodama i tako odbio zahtev povratka srpske vojske i policije.

- Nema dileme sa kim mi imamo posla i to se jasno pokazalo činjenicom da je odgovor došao na badnje veče. To vam sve govori o karakteru i nameri tog odgovora. Dakle, nije prvi put u istoriji da kada Zapad želi nešto da nam kaže da to upravo uradi na naše velike praznike. Valjda su želeli dodatno da nas ponize, iako smatram da su tako ponizili sebe jer su time, po ko zna koji put, prekršili međunarodno pravo. Nije bila odluka KFOR-a da li će da prihvati, jasno je pisalo u rezoluciji da dopusti. S toga su kao kiša oko Kragujevca išli govoreći da su oni ti koji imaju mandat i od Saveta bezbednosti i rezolucije 1244, da čuvaju red i mir na KiM - rekao je Petković.

Potom se osvrnuo na mnogobrojne incidente na KiM, ali pogotovo ali slučaj u kojem su dečak i mladić upucani od strane tzv. kosovskih bezbednosnih snaga.

- Miloš i Stefan su hvala Bogu dobro. Oni se i dalje nalaze u Kliničko-bolničkom centru u Gračanici, nadam se da će uskoro biti pušteni kuću. Na žalost, oni su Božić dočekali u bolnici. Kao što sam i rekao neko je želeo da nam priredi krvav Božić. Ja sam želeo da ih posetim, ali Kurti mi nije to dozvolio - rekao je Petković

Nakon toga, rekao je da KFOR neće ili ne želi da čuva srpski narod iako tako tvrdi, kao i to da je naš zahtev za povratak i te kako shodan situaciji.

- Oni su pokušavali da izbegnu odgovornost za incidente. Pa su govorili da on nije pucao u njih, nego u zemlju. Sve to je apsolutna laž i netačnost. Pripadnik tzv. bezbednosnih kosovskih snaga puca na decu, to ne može da bude čovek. Samo hoću da kažem kako KFOR tvrdi da se brine za situaciju na severu KiM, neće da se bave ljudskim pravima i ugroženosti Srba na jugu, nego to prepuštaju kosovskim snaga koji pucaju na našu decu?! Sve vam to govori koliko su naši zahtevi bili opravdani, kada smo tražili da se naša vojska i policija vrati i da tako sačuvamo našu decu i narod jer je očigledno da KFOR to ne ume ili neće - poručio je Petković.

