ISTRAGA NAKON UBADANJA SRBINA! Advokat povređenog Bobana Đuzića: Nadam se da će uskoro biti podignuta optužnica protiv napadača

Advokat Vasilije Arsić zastupaće Bobana Đuzića iz Vitine, koga su juče u selu Mogila Albanci izboli nožem, kaže da je se još uvek sakupljaju dokazi nakon čega očekuje da će protiv napadača biti podignuta optužnica.

Arsić, koga je angažovala Kancelarija za KiM, kaže da je postupak u toku.

"Danas sam stupio u kontakt sa porodicom. Istražne jedinice rade svoj posao i nadam se da će uskoro biti podignuta optužnica protiv napadača", rekao je Arsić za Kosovo onlajn.

Dodaje da od svih institucija na Kosovu očekuje da rade svoj posao, jer ovo nije prvi put da se ovako nešto dešava.

"Ovo nije prvi put da se dešava, moraju ozbiljnije da shvate ovaj problem", rekao je Arsić.

Otac ranjenog mladića Ivica Đuzić zahvalio je Kancelariji za KiM što im je pomogla i angažovala advokata da zastupa njegovog sina.

"Zahvalan sam puno, to nam znači sve. Nažalost čuo sam da je jedan od napadača pušten dok mi je otac od jednog od njih došao na kapiju i provocirao me, umalo da dođe do sukoba", kaže Đuzić.

Đuzić je ranije, nakon što je čuo da je jedan napadača pušten nakon hapšenja, zamolio državu Srbiju da mu pomogne, jer porodica nije u stanju da prali pravnog zastupnika u ovom slučaju, na šta je odmah reagovala Kancelarija za KiM i pronašla advokata koji će zastupati porodicu Đuzić.

