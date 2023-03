ZLOČIN BEZ KAZNE PUNIH 19 GODINA! Nikola Šainović: U Pogromu je u potpunosti od Srba OČIŠĆENO 80 naselja na Kosovu i Metohiji

Poruka, posle 19 godina je svakako, da se ne zaboravi, ali i ne ponovi martovski pogrom iz 2004. godine.

Baš kako je u sinoćnjem obraćanju javnosti, poručio i predsednik Aleksandar Vučić - "Nadam se da nikada neću morati da kažem za mnom junaci".

Nemiri na Kosovu i Metohiji 2004. bili su direktan rezultat tenzije između Srba i Albanaca kada su albanski ektremisti 17. Marta napali i oskrnavili srpske kulturno - istorijske spomenike, spalili mnoge srpske kuće i mnoge Srbi ubili i proterali. Dva dana otvorenog konflikta između albanskih ekstremista i srpskog civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji dovelo je do masovnog progona Srba, verovatno najmasovnijeg od 1999. Godine.

O martovskom pogromu govorili si nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović predsednik Centra za proučavanje globalizacije prof.dr Dejan Miletić.

Da li je i dalje martovski pogrom zločin bez kazne? - pitanje je voditeljke Snežane Petrović.

Narvno da je zločin bez kazne - ističe Šainović.

- Važno je da ga ne gledamo kao izuzetan pojedinačni događaj, nego nešto što traje u kontinuitetu. Bitno je da podsetimo da mi od 1998. godine od kad je OVK nastao uz američku podršku i kad Holbruk sedi pored predstavnika OVK koji sedi pored njega sa kalašnjikovom, a pored njega ne možete da provučete kiselu vodu bez kontrole, a kamoli kalašnjikov osim kada je reč o nameštenom susretu - započinje Šainović razgovor - očišćeno je 80 naselja u potpunosti od Srba, a preko 100 otetih ljudi!

Sve do Kumanovskog sporazuma 4 dana i 4 noći traju pregovori oko jedne rečenice.

- Tako to ide sve do Kumanovskog sporazuma. Četriri dana i četriri noći traju pregovori oko jedne rečenice. NATO je rekao da ćemo se mi povući 12. juna, a NATO će doći kasnije jer nema trupe i kažu imaju logističke probleme, pa kad smo mi odbili da potpišemo to, oni pristaju na dogovor, ali opet, kasnije, dozvoljavaju pogrom! - ističe Šainović.

Sagovorniku se priključio istomišljenik i sagovornik dr Dejan Miletić.

- Taj dan je jedan podsetnik nama da Srbi mogu da računaju samo i jedino na sebe. Niko umesto nas neće primiti udare. To je jedna velika nauka i saznanje koje nosimo sa sobom. Predsednik Vučić malo - malo pa kaže da neće dozvoliti Pogrom - kazao je Miletić.

Albanci sve što rade je s ciljem da proteraju Srbe fizički sa prostora Kosmeta.

- Sve što rade do dana današnjeg, nasilja i ugrožavanja osnovnih ljudskih prava legitimisano je od stane međunarodne zajednice, i to je njihova sramota! To je jedan sadizam prema našem narodu i legitimizovan od strane EU i SAD. Jedna velika bruka i za njih i za Albance - naglasio je Miletić nazvavši sećanja iz tog perioda bolnim, tragičnim i mučnim lekcijama za naš narod.

Nije mnogo prošlo od ovogodišnjeg mučnog Božića i Badnje večeri za Srbe na Kosmetu, i sve nas, koji, ipak, znamo da se, dok je naših ljudi tamo i srpska slavna istorija i identitet neće se zaboraviti.

