331. NAPAD NA SRPSKE SREDINE, PETKOVIĆ O PUCNJAVI NA SRPSKU OSNOVNU ŠKOLU U UGLJARU Petković: Kurti želi da izazove reakciju Srba

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da su nepoznati napadači pucali iz vozila u pokretu u pravcu srpske Osnovne škole u Ugljaru, gde je bilo troje dece uzrasta od 13, 15 i 17 godina, i da su oni samo pukom srećom ostali nepovređeni.

Petković je na Televiziji Pink naveo da je pucano u pravcu škole, nakon čega se auto uputio ka Preocu.

"To je već 331. napad na srpske sredine, na naš narod koji živi na KiM, to najbolje govori o tome u kakvoj situaciji danas Srbi i svi koji su nealbanci, a koji su uz državu Srbiju, žive. Zato nam je važan dijalog, sve vreme insistiramo na njemu kako bismo sačuvali živote ljudi. Na KiM je potrebna samo jedna varnica da bi stvari otišle u negativnom pravcu", rekao je Petković.

foto: Kosovo online printscreen

Kako je naveo, kosovski premijer Aljbin Kurti svakodnevnim incidentima želi da izazove reakciju Srba na Kosovu i novu krizu, kako bi izbegao formiranje ZSO.

"To Aljbin Kurti zna i koristi izazivajući svakoga dana nove incidente želeći da proizvede neodmerenu reakciju naroda na KiM. Jer zna da, kakve god krize da izbiju posebno na severu KiM, Zapad će uvek da krivi Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Tu je apsolutno tačno to da je Vučić dvostruko pritisnut. Sa jedne strane od međunarodne zajednice, sa druge strane od našeg naroda koji živi na KiM i očekuje jaču reakciju države Srbije. Mi upravo činimo sve da sačuvamo mir, baš zbog naših ljudi na KiM. Kurti želi da izazove reakciju, da se naši ljudi pobune, i da gurne Srbiju u sukob sa međunarodnom zajednicom. To je njegova ideja, jer je kriza jedini način da izbegne obavezu formiranja ZSO", rekao je Petković.

foto: Kosovo online printscreen

Ugljare: Pucnjava u blizini školskog dvorišta u kom su bila deca Nepoznate osobe su sinoć iz vatrenog oružja pucale u blizini školskog dvorišta OŠ "Ugljare" u Ugljaru, kazao je za Kosovo onlajn komandir Policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković. Da je do pucnjave došlo potvrdio nam je i predsednik Privremenog organa Opštine Kosovo Polje Aleksandar Trajković, koji je rekao su pronađe dve čaure, i da su se u tom trenutku školskom dvorištu nalazla deca romske nacionalnosti. U blizini školskog dvorišta OŠ "Ugljare" u Ugljaru kod Kosova Polja oko 22 i 45 sati došlo je do pucnjave, a kako je za naš portal izjavio komandir Trajković, policija je nakon što je dobila prijavu, izašla na lice mesta, i u toku je uviđaj. Kako saznajemo, pucano je iz automobila u pokretu i nema povređenih.

Kurir.rs/Kosovo online