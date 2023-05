SRBI NE ŽELE DA TRPE KURTIJEV TEROR! Simić: Situacija na KiM nikad gora, moramo da budemo JEDINSTVENIJI nego ikad

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić ukazao je danas da je na tzv. Kosovu uzavrela atmosfera kao posledica desetine i desetine antisrpskih aktivnosti režima Aljbina Kurtija i ćutanja međunarodne zajednice koje daje prostor "ekstremisti kakav je Kurti da nastavi sa ovakvim ponašanjem". Situacija za Srbe na KiM, naveo je, nije nikad bila gora i pozvao je Srbe da budu jedinstveniji nego ikad.

"Zato smo juče u ime srpskog naroda i Srpske liste rekli da je dosta, i da ako ovakve aktivnosti ne prestanu do 1. juna, da ćemo biti prinuđeni da pravo na ostanak na ovim prostorima branimo svim mogućim sredstvima", izjavio je Simić za TV Prva.

To, kako je objasnio, znači da se neće ćutati pred nasijem Aljbina Kurtija.

"Nije 1. jun tek tako dat datum, ne radimo stvari naprečac, ima sasvim dovoljno vremena da predstavnici Kvinte i međunarodne zajednice utiču na Prištinu da prestane sa ovim maltretiranjem i da promeni način ponašanja prema srpskom narodu. Svaki narod na kugli zemaljskoj pa i srpski ima pravo da u 21. veku živi život dostojan čoveka", poručio je Simić

foto: screenshot RTS

Simić je naveo da su Srbima ugrožena elementarna ljudska prava, da kosovski policajci pretresaju srpske žene, pacijente i vozače sanitetskih vozila, upucavuju Srbe u leđa u mraku, a onda čak i pokušavaju da to sakriju.

"Pošto ne mogu to da sakriju, tog čoveka uhapse, ali ga zato volšebno puštaju u kućni pritvor, dok imate desetine Srba koji trunu u kazamatima širom Kosova bez ikakve pravde. Prosto se pitate: dokle? Građani neće da trpe ovaj teror", naveo je on.

Simić je rekao da je juče, kada je zakletvu za gradonačelnika Severne Mitrovice položio Erden Atić, bio težak dan za Srbe na KiM i sraman dan za međunarodnu zajednicu i zvaničnu Prištinu koja je uspela u nameri da započne proces okupacije severa KiM, što je logična posledica institucionalnog nasilja koje se sprovodi nad srpskim narodom mesecima unazad.

"Srbi su zaista besni i jučerašnji dan je pokazao koliko je albanskim političkim predstavnicima stalo do suživota i mira, jer je bilo sijaset provokacija sa ciljem da se izazove reakcija srpskog naroda koja bi nas vodila u probleme. Mi smo uložili nadljudske napore, celokupno predsedništvo Srpske liste je bilo na terenu i uticali smo na građane da ne nasednu na provokacije Aljbina Kurtija ali je strpljenje iscrpljeno zbog svega onoga što Srbi trpe od ovog antisrpskog režima", naveo je Simić.

On je podsetio na slučajeve prebijanja i upucavanja Srba, otimanje srpske zemlje, zabrane izbora i referenduma, otimanje medicinskih sredstava i lekova, da je na Badnji dan pucano na srpsku decu i na nedavno maltretiranje Živojina Rakočevića, za koga je naveo da je pacifista i neko ko se trudio da sačuva suživot između Srba i Albanaca, a sada je šikaniran.

"To nisu pojedinačni incidenti već ozbiljno osmišljen plan sa ciljem proterivanja Srba, jer se on (Kurti) ne bi pozivao na hrvatski model za rešavanje srpskog pitanja na Kosovu. Svi znamo da to Srbi razumeju kao poziv na Bljesak i Oluju. Tako nešto ne smemo sebi da dozvolimo i to neće predsednik Aleksandar Vučić da dozvoli", poručio je Simić.

On je podsetio da je nakon sukoba 1999. više od 250.000 Srba proterano sa tzv. Kosova.

"Jedno što nas čuva na ovim prostorima je naša sloga. Ovo je trenutak kada moramo biti sabrani jer situacija za Srbe na KiM nije nikad bila gora. Pozivam sve Srbe da budemo jedinstveniji nego ikad", naveo je Simić.

Kurir.rs/KosovoOnline