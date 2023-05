PETKOVIĆ KOD LJIGA SA SRBIMA KOJI DO BEOGRADA IDU PEŠKE: Neopisiva je snaga naše braće sa KiM da podrže svoju Srbiju i predsednika

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković zajedno sa potpredsednikom Srpske liste Milanom Radoičićem obišao je danas u Ljigu grupu Srba iz Leposavića i Kosovske Mitrovice koji već šesti dan pešice idu na miting nade u Beograd 26. maja.

Heroje s KiM potom su dočekali i meštani Ljiga i nekoliko desetina aktivista Srpske napredne stranke, zajedno sa predsednikom opštine Draganom Lazarevićem.

Petković i Radoičić su se sa našim pešacima sreli na ulazu u Ljig gde su im zahvalili na podršci i posvećenosti da na mitingu u petak podrže predsednika Aleksandra Vučića i svoju državu Srbiju i istrajnosti da stignu do cilja.

- Neopisiva je snaga i ogromna ljubav naše braće sa Kosova i Metohije koji su iz Kosovske Mitrovice i Leposavića krenuli put Beograda, da podrže svoju jedinu državu Srbiju i svog jedinog predsednika Aleksandra Vučića, koji će se još snažnije i još jače boriti za srpski narod na KiM, kao što se borio i izgarao do sada. To naši ljudi na KiM vrlo dobro znaju i zato tolika podrška celog srpskog naroda sa KiM našem predsedniku Aleksandru Vučiću i državnom rukovodstvu", rekao je Petković prilikom susreta.

Dodao je kako je posebno zahvalan predsedniku Opštine Ljig, opštinskom rukovodstvu, Opštinskom odboru SNS-a iz Ljiga i svim ljudima koji su došli da podrže i pozdrave braću sa KiM.

"Oni su prepešačili više stotina kilometara i još tolliko imaju do Beograda, jer žele da pokažu da, bez obzira na umor, da im je država Srbija iznad svega i naša slobodarska politika koju vodi Aleksandar Vučić. Oni su tu da podrže i budu prisutni na velikom mitiingu, mitingu nade za budućnost naše države i naše dece. Gotovo na svakoj tački gde prolaze naša braća, bilo grupa pešaka iz Kosovske Mitrovice i Leposavića, ili iz Kosovskog Pomoravlja, na svim tačkama gde stanu naš narod listom dočekuje naše ljude i pozdravlja ih, što pokazuje da smo jedinstveni i složni, a to jedinstvo i slogu i našu snagu pokazaćemo i u petak, da se vidi koliko volimo našu državu Srbiju. Juče je naše ljude, koji su krenuli iz Kosovskog Pomoravlja, obišao sin predsednika Aleksandara Vučića i potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić. Vidim da su zbog toga bili malo nervozni u Prištini i da bukvalno napadaju na isti način kao što to radi i opozicija u Beogradu. Ali, neka napadaju oni koliko god hoće, to što oni pokušavaju da slome državu Srbiju je ono što pokazuje njihovo pravo lice. A naše lice je ljubav prema državi Srbiji, snaga i sloga koja će pobediti. Živela država Srbija, živeo naš narod na Kosovu i Metohiji", poručio je Petković.

Pri čovek opštine Ljig Dragan Lazarević zahvalio je herojima s KiM što su došli u njegovu opštinu.

"Došli smo da pozdravimo ove sposobne momke, koji su sa našeg KiM, a uputili su se ka Beogradu da daju punu podršku i da pokažu celokupnoj Srbiji i našem narodu koliko vole našu Srbiju, koliko im je stalo do Srbije, koliko im je stalo da samog predsednika Aleksandra Vučića i da pokažu zahvalnost za sve što naš predsednik radi za ove ljude i za građane na našem KiM i da mu odaju zahvalnost. Ja im se u svoje lično ime zahvaljujem i želim im sve najbolje", rekao je Lazarević.

On je direktoru Kancelarije za KiM Petru Petkoviću zahvalio za sve napore koje država sa predsednikom Vučićem na čelu čini.

"Mi pomažemo našoj braći na KiM koliko smo u mogućnosti. Imali smo nekoliko akcija kao Opštinski odbor SNS u Ljigu da pomognemo našoj braći. Većinu ovih momaka znam još od 2019. gde su isto išli na veliki skup, koji je bio te godine da daju podršku našem predsedniku. I ovoga puta im želim sve najbolje. Živela Srbija, živeo naš predsednik Aleksandar Vučić", rekao je Lazarević.

Pešak Dejan Marjanović kaže da na svakom koraku dobijaju podršku.

- Danas je šesti dan našeg puta od administrativnog prelaza Jarinje ovde do Ljiga. Put je bio naporan, ali ne brojimo kilometre. Hoću da zahvalim našem narodu koji nas je susretao od Raške do LJiga, nudio nas hranom i pićem da se osvežimo. Imali smo prilike da susrećemo i poznate ličnosti, danas imamo posetu našeg direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića i potpredsednika Srpske liste MIlana Radoičića koji su nam dali još veću snagu da izdržimo u ovom poduhvatu da dođemo 26. do Beoograda i podržiimo našeg predsednika i njegovu politiku za očuvanje Srbije i našeg Kosova i Metohije - zaključio je Marjanović.

(Kurir.rs)