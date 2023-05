NAPETO! KFOR nasilno rasterivao građane, tzv. kosovska policija pucala, trojica Srba ranjena u Zvečanu

Pred Srbe koji većinski žive i rade u četiri opštine na severu Kosova i Metohije specijalne snage kosovske policije postavile su juče opremu za razbijanje demonstracija i bodljikavu žicu.

Dva zahteva

Najnapetije je bilo u Zvečanu, gde je, kako javlja Kosovo onlajn, kosovska policija hicima iz vatrenog oružja ranila trojicu Srba, od kojih jednog teško i za njegov život se bore lekari. Bačeni su suzavac i 30 šok-bombi, a sa prozora zgrade Opštine kosovski policajci snajperom su nišanili okupljene Srbe!

Pripadnici Kfora koji su razgovarali s predstavnicima Srpske liste u Zvečanu tražili su da se okupljeni građani raziđu i zapretio da će u suprotnom Kfor preduzeti akciju kako bi ih sam udaljio. Predsednik Srpske liste Goran Rakić odgovorio je da se ispred opštine u Zvečanu nalazi nenaoružani narod i da će im se pridružiti žene i deca. Rakić je rekao da okupljeni narod ima dva zahteva: da nelegitimni gradonačelnici odu i da se pripadnici ROSU povuku sa severa i iz zgrada opština.

- Ovo je zgrada opštine, narodna zgrada, gde rade naše porodice, i ostaćemo ovde. Oni koji su nepoželjni treba da odu. Ako želite da odete, napravićemo vam mesto da prođete - poručio je Rakić, dok je masa uzvikivala „idite, idite“ i „ovo je Srbija“.

Specijalne policijske snage juče su bile raspoređene na svim većim raskrsnicama na severu KiM, a u Leposaviću je bila razvučena bodljikava žica oko zgrade opštine. Zbog situacije posle nelegitimnih izbora u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom, na severu KiM od juče ni škole ne rade. Srbi u Leposaviću doneli su i svoje ozvučenje, pa su u jednom trenutku zaigrali kolo ispred pripadnika Kfora i zapevali kosovske pesme, a specijalcima su posvetili pesmu Ferida Avdića „Izađi, mala“.

Zbog sve napetije situacije, u Zvečan je po podne stigao i komandant regionalnih snaga Kfora za sever Kosova, koji je razgovarao s bivšim gradonačelnikom Dragišom Milovićem i potpredsednikom Srpske liste Igorom Simićem.

Dejan Miletić Voda je preko grla Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije smatra da se Kfor pokazao kao nesposoban ili nespreman da štiti srpski narod. - Na terenu se pokazalo da štite drugu stranu, umesto goloruki narod. Nažalost, srpski narod će ovde dati meru stvari, reći će dokle je šta moguće, nadam se u koordinaciji sa svojom maticom. Ovde je reč o prljavoj igri, sistematskim planovima iza kojih stoji Kvinta. Reaguju kad vide da smo se mi naoštrili. I naša strana može da dovede do eskalacije, ali ovde je reč o tome šta je naš interes i naša budućnost. Voda je preko grla, videćemo kakve posledice to može da izazove - rekao je Miletić.

Pritisak na Srbe

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da Vojska Srbije do petka ostaje u najvišem stepenu borbene gotovosti i najavio da su od juče potpuno raspoređene formacije vojske duž administrativne linije. On kaže da je suština da VS ostane u stepenu najviše borbene gotovosti, ali da očekuje da se ovo pitanje reši politički, a ne ratom.

Miroslav Bjegović, dekan Fakulteta za studije bezbednosti, kaže za Kurir da je kosovska policija juče imala asistenciju Kfora.

- Očito se želi isprovocirati i prikazati nasilna reakcija Srba na međunarodne snage i kosovsku policiju, koja bi pozvala u pomoć tzv. vojsku Kosova da oružano interveniše i tako započela akciju egzodusa pod pretnjom vatrenim oružjem. Jedino gde Kurti ima dilemu jeste da li će NATO stati na njegovu stranu, jer bez toga je svestan da nema nikakvu šansu - smatra naš sagovornik.

On napominje i da je reakcija međunarodne zajednice nedovoljna i neiskrena.

- Neka to urade konkretno na terenu, jer odgovornost za eventualni sukob leži na Briselu, koji zatvara oči pred izazivanjem evropskog bezbednosnog požara. Apelujem na američku administraciju, jedinu pravu adresu koja može i treba da utiče na terorističke akcije Kurtija i koja može da gradi čvrste bezbednosne interese sa Srbijom na Balkanu - objašnjava Bjegović.

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan kaže za Kurir da ovu opasnu situaciju mogu da zaustave upravo oni koji su je isprovocirali.

- Na tome Srbija mora da insistira, a vrlo je jasno da SAD i druge zapadne zemlje, odnosno Kvinta, imaju presudan uticaj na Prištinu i jednim telefonskim pozivom mogu da zaustave klasično nasilje Kurtijeve paravojske. Počelo je od priznanja potpuno nelegitimnih izbora i kada su Albancima dovodili biračka mesta na točkovima, trebalo je onda na isti način da tako izabranim gradonačelnicima obezbede kancelarije na točkovima. Kfor, jedina vojna sila koja može da bude na toj teritoriji, pasivno je posmatrao upade u opštinske zgrade, a na udaru je bio goloruki narod. Imamo na delu totalno jednostran pristup i psihološki pritisak na Srbe kojim se želi okruniti srpski otpor, razbiti srpska zajednica, izazvati tihi egzodus sve do krajnjeg cilja, a to je Kosovo bez Srba - ocenjuje naš sagovornik.

Ana Brnabić i Ivica Dačić osudili novi napad na Srbe Kfor štiti uzurpatore od golorukih ljudi foto: EPA/Andrej Cukić, Beta/Slobodan Miljević lKomentarišući dolazak Kfora ispred zgrada opština na severu KiM, šef srpske diplomatije Ivica Dačić je rekao da je zadatak Kfora bio da onemogući jednostrani akt Prištine, a ne da zaposlenima brani ulazak u zgrade. - Oni sada čuvaju gradonačelnike pod izgovorom očuvanja mira. Izgleda da ih čuvaju od vlasnika zgrada, Srba, od onih koji tu rade, koji su tu zaposleni. Ne mogu u srpskim opštinama da budu gradonačelnici koje Srbi nisu izabrali. Da dozvolimo srpske žrtve zbog nespremnosti međunarodne zajednice i ratnog avanturizma Kurtija, to nećemo - poručio je Dačić. Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije, ocenila je da je reakcija Kfora na severu KiM zakasnela, uz ocenu da oni „štite uzurpatore od demokratije i običnih građana“. - Nemam nijednu lepu reč o našim partnerima u EU, ni o našim partnerima u okviru Kfora. Njihova reakcija je zakasnela. Oni su tamo morali da budu u petak na način koji su tamo danas - rekla je Brnabićeva novinarima u Rakovici. Premijerka je podsetila da je mandat Kfora, po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, da štite mir i stabilnost, a pre svega ljude. - Oni danas ne štite ljude, oni ne štite demokratiju. Oni su tamo danas da štite uzurpatore od demokratije i običnih ljudi i običnih građana - rekla je Brnabićeva i ocenila da sledeće poteze treba prepustiti diplomatiji, te da je predsednik Vučić imao mnogo telefonskih razgovora i sastanaka tim povodom.

Milovan Drecun Priština silom rešava sever KiM lPredsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun upozorava da Kurti namerava da do kraja realizuje svoju izlaznu strategiju da na određeno odloži formiranje ZSO. - Kurtijeva taktika podrazumeva sukobe i destabilizaciju. On koristi pregovore s Beogradom kao masku da bi realizovao druge ciljeve. Kad je Bisljimi na poslednjem sastanku s Petkovićem ismejavao pregovore, bilo je jasno da se Priština opredelila da situaciju na severu KiM rešava silom. Uprkos protivljenju Srba, koji čine 97 odsto stanovništva, silom žele da uspostave kontrolu u ovom delu naše južne pokrajine, ali i da u potpunosti imaju policijsku i vojnu kontrolu - ocenio je Drecun za Kurir. foto: EPA/Georgi Licovski

Hovenijer organizovao „krnji“ sastanak Kurtijevi gradonačelnici ignorisali ambasadora SAD Američki ambasador na Kosovu Džefri Hovenijer rekao je da ne zna zbog čega gradonačelnici Severne Mitrovice Erden Atić i Leposavića Ljuljzim Hetemi nisu prisustvovali sastanku na koji je pozvao sve nove gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosmeta, prenosi Koha. Ambasador je kazao da je tema sastanka bila situacija na severu, te da je izrazio zabrinutost zbog nasilja. foto: EPA/Georgi Licovski

