"OVO JE VREME ZA KURTIJEVU OSTAVKU" Todorov: Sumrak demokratije! Beriša: Prevršili su svaku meru, samo kukavica udara sa leđa!

Kfor i dalje kontroliše zgrade četiri Opštine na severu Kosova i Metohije. Zaposleni ne mogu u svoje kancelarije, a Srbi nastavljaju miran protest.

Kfor je rasporedio svoje snage na glavnim raskrsnicama u Zvečanu, dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić u susretu sa najvećim svetskim zvaničnicima poziva na mir.

Predsednik Matice Albanaca Srbije Demo Beriša i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

U ovom trenutku nije sprovedena u potpunosti ideja Amerike.

- Ovu poruku koju mo imali da čujemo od svih da lui će ono što gospodin Hovijer, kao prvi saradnik gospodin Kurtija da li će uspet it oda sprovedu do kraja. Amerikanci su u stvari ti koji koordnišu sve, videćemo samo jednu situaciju. Nije sporna Amerika najbitnija izjava Honvijera je da će Amerika zamrznuti postupak i pritisak kod zemalja koje nisu priznale Kosovo da priiznaju. Srbi na severu nemaju bogzna kakve zahteve. Povucite specijalce i vratite nam naše pozicije. Kurti već duže vreme nema neki bitan akt ni zakon, jer je njemu opala moć u parlamentu. Odjednom se okrenuo na to da hoće da se formira ZSO, iako je rekao da je neće biti uopšte. Nakon ovoga podneće ostavku, jer je njegova prva tačka bila da neće oformiti ZSO. Zanimljivo je svi ti pokušaji ubistva, su zapravo, kada se dejstvuje na ljudima sa leđa, što je kukavičluk! - kaže Beriša.

01:29 KIM

Torodorov je prokomentarisao, takođe ulogu Amerike i suštinu Kurtijeve "politike".

- Više puta je ponovljeno od Amerike da podržavaju politiku Kosova, ali sa druge strane vide da je za njihov ukus i to prevršilo meru i ti ultimatumi koje Kurti ispostavlja srpskoj strani i Srbima, da se njemu vraćaju kao bumerang i danas Amerikanci ne mogu da prelaze preko toga kako su ranije prelazili. Čujemo da više nisu jednostrani i da je došlo do eskalacije, koja nije izazvana srpskim hirom, nego su ugrožena njihova prava i na Božić i imali su opipljive i realne razloge zbog čega i nisu izašli na glasanje. To je bio sumrak demokratije. Iz ove perspektive nije imao zeleno svetlo ni za glasove. Prešao je crvenu liniju gde je hteo na silu da ugura te svoje gradonačelnike opštine i svi smo se pitali kako će izgledati da on stvarno skine srpske zastave, ali on očigledno nije odusta od toga da na silu vode te opštine sa srpskom većinom, a Amerikanci su tu dali crveno svetlo i rekli ovako više ne ide - kaže Todorov.

foto: Kurir tv

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.