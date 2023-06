"KO JE JOŠ VIDEO DA NAORUŽANI BRANE NAORUŽANE ISPRED GOLORUKOG NARODA" Bratina o sramim stvarima sa kojima su suočeni Srbi na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da standardni repertoar Kurtijevih neutemeljenih optužbi na račun Beograda i besmislenih uvreda na račun Srba na severu Kosova i Metohije više ne prolazi kod donosilaca političkih odluka na Zapadu.

Svi Kurtijevi pokušaji da izbegne obavezu poništavanja posledica eskalacije, koju je sam izazvao svojom arogancijom i bahatošću - osuđeni su na propast, izjavio je Petković.

A nedugo pre isteka neformalnog roka koji su Amerikanci dali premijeru privremenih prištinskih institucija AljbinuKurtiju da sa severa povuče specijalce i gradonačelnike i raspiše nove izbore ili da se suoči sa posledicama, nema naznaka da će bilo koja strana popustiti. Aljbin Kurti, sudeći prema izjavama njegovih savetnika,neće.Kurti po svemu do sada,očigledno ima veoma malo vremena da prihvati spisak američkih zahteva pre nego što ga Amerikanci zaspu nizom kaznenih mera. Rok do kojeg Kurti mora da se izjasni o američkim i evropskim zahtevima nije sasvim jasan, ali je za sada izvesno da će Gabrijel Eskobar o napretku dijaloga, ili ćorsokaku u koji se zaglavila čitava ova diplomatska gimnastika, izvestiti Belu kuću danas.

Negde u isto vreme, lidere EU o Kurtijevom stavu izvestiće njihov izaslanik Miroslav Lajčak.A da li će Kurti na kraju i morati da popusti pod pritiskom Amerike ili će istrajati u svojoj odluci,a da dodatni pritisak dodatno ojača njegovu popularnost u Prištini i da li bi ga,u tom slučaju,Zapad zaista mogao izolovati iz svih budućih političkih kombinacija?

To su, izmedju ostalog i pitanja za prof. Borisa Bratinu sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i predsednika Društva lobista Nenada Vukovića.

Vuković komentariše namere i mogućnosti Aljbina Kurtija.

- On ne ostavlja utisak da će doneti dobre odnose i suživot Srba i kosovskih Albanaca. To je najvažnije ,da te zajednice koje treba da žive zajedno da je to suštinski važno pitanje. Najzadovoljniji bi bio da Srba dole nema - smatra Vuković.

Bratina daje uvid iz prvog lica Srbina koji živi na KiM.

- Gde to ima da naoružani dolaze da brane naoružane ispred golorukog naroda? Mi ne ratujemo sa Albancima, ali se na neki način pojavljuje nova sila, ovo je okupacija, kako on može da najavi i stavi Sever pod protektorat? Oni mogu da stave zaštitu i to im je bilo u obavezi, a ne da izlažu goloruki narod naoružanim specijalcima. Čitav trik je da se Srbi vrate i da izađu na izbore i više nemaju argument za osnivanje ZSO. Vrlo je precizno i jasno definisano sve. Zašto ide prvo ZSO, pa onda izbori i sve ostalo... - rekao je Bratina.

