"VRATITE NAM TRENERA" ORI SE SEVERNOM MITROVICOM: Mirna protestna šetnja zbog brutalnog hapšenja Miluna Milenkovića Luneta (VIDEO)

U Кosovskoj Mitrovici u toku je masovna mirna protestna šetnja zbog brutalnog i neosnovanog hapšenja Miluna Milenkovića Luneta od strane kosovske policije.

Na čelu povorke su deca Kik boks kluba “Кosovska Mitrovica” kojem je Lune pripadao i godinama trenirao generacije uspešnih sportista. U povorci su i brojni građani, sportisti, njegovi prijatelji... Mališani i omladinci koje je trenirao obučeni su u sportske komplete kik boks kluba, a sa sobom nose trofeje i medalje koje su s njim i klubom osvajali želeći da I na taj način pokažu da Lune nema nikakav krivični dosije već najviša odličja i pehare kao vrhunski sportista.

Oni su skandirali “Vratite nam trenera” i poslali mu snažan aplauz za sve što je za njih učinio. Na skup podrške za Luneta pozvao je Sportski savez Кosova i Metohije, a odazvali su mu se brojni sugrađani koji su oko 13.30 sati počeli da se okupljaju ispred spomenika Caru Lazaru u centru Кosovske Mitrovice.

Planirano je da šetnja za Luneta ide rutom do njegove kuće, u blizini Tehničke škole.

- Lune je zadužio sve nas, zadužio je naš grad i našu zemlju. Najmanje što možemo je da pružimo podršku Lunetu! U 13.30 okupljanje, a onda ulicom Lole Ribara idemo do raskrsnice kod Tehničke škole da gromoglasnim aplauzom pružimo podršku Lunetu i njegovoj porodici i tu se šetnja završava. Nisi sam, treneru! – stoji u pozivu Sportskog saveza КiM.

Na kraju protestne šetnje za Miluna Milenkovića Luneta, kojoj su u Kosovskoj Mitrovici prisustvovali i njegova supruga i sestra, uz brojne prijatelje, kolege, sportiste, sugrađane, snažnu poruku poslala je članica njegovog kik boks kluba „Кosovska Mitrovica” Magdalena Luković koja je prenela da im mnogo nedostaje jer im je bio kao otac.

- Lune nam nije samo trener, on je nas sve gledao kao roditelj pre svega. Imali smo sa njim otvoren odnos, gledao je na nas bukvalno kao na svoju decu. Baš nam nedostaje, kao što vidite okupili smo se da ga podržimo i tako će biti svakog dana. Biće veoma ponosan na nas, i mi smo ponosni na njega i znamo šta sve može da izdrži i obećavamo da neće ostati na ovome - rekla je Magdalena. Ona je dodala da su od njega učili da budu jaki i hrabri.

- Кao što je on nas učio da budemo jaki i hrabri, da idemo uzdignute glave, tako i mi verujemo da je on sad tamo jak. Svi smo uz njega, pre svega njegova porodica, žena, deca, mama, sestra, a naravno i mi, on je naš otac i svi smo uz njega kao i cela Кosovska Mitrovica.

