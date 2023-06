TERZIĆ: Kurti pokrenuo novi talas nasilja, građani da ne nasedaju na provokacije

Pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Miloš Terzić ocenio je da je premijer Aljbin Kurti, hapšenjem nedužnih Srba, pokrenuo naovi talas nasilja, i pozvao građane da ostanu mirni i ne nasedaju na provokacije, prenosi Informer.

On je istakao da Srbija neće dozvoliti nove "Oluje" i novi pogrom.

"Svi smo svedoci da je Kurti pokrenuo novi talas nasilja i da to traje od 2020. godine od kada je on na vlasti. Ono što se juče dogodilo je modus operandi onoga što radi Kurti, a to je hapšenje najuticajnijih Srba. Umesto da sada govorimo o deeskalaciji, mi smo u takvoj situaciji da govorimo o daljoj eskalaciji. Kurtijev cilj je da izbegne formiranje ZSO, a okosnica Briselskog sporazuma u prvih 6 tačaka se svodi upravo na formiranje ZSO", istakao je Terzić.

On je dodao da je Kurti spreman da žrtvuje mir, sve u cilju da na Kosovu više ne bude Srba.

"Aljbin Kurti je spreman da žrtvuje mir, da izazove krvoproliće i to sve u cilju da na KiM nema više Srba. On je to i sam priznao, rekao je da želi stvaranje Velike Albanije. On ne želi da idemo ka deeskalaciji. Zapamtite šta vam kažem, ako se nešto loše desi na KiM u skorije vreme, za to će biti kriv isključivo Kurti", ukazuje Terzić.

Kaže da je Srbija posvećena miru i stabilnosti, kao i da je predsednik Aleksandar Vučić više puta ponovio da neće dozvoliti nove "Oluje", novi pogron.

Srpski narod, ocenjuje, nikakav teror i zulum nije trpeo, ni za vreme Turaka, pa neće ni Kurtijev.

"Imali ste priliku juče da vidite gde su naoružani specijalci sa dugim cevima došli na Sever da hapse Srbe, upirali su duge cevi na narod, na ljude koji su došli na miran protest. Srpska država apeluje na KFOR da uspostavi mir i da se bave onim za šta im je dodeljen mandat. Imali smo situaciju prilikom upada njihovih gradonačelnika, ono što mora da se uradi da bi deeskalirala situacija je da se povuku specijalci tzv. kosovske policije, kao i da okuptori ili lažni gradonačelnici napuste Srpske opštine", rekao je Terzić.

Naglasio je da ukoliko Kurti nastavi svoj teror, srpski narod na Kosovu će imati ko da zaštiti.

"Ima ko će da štiti naš narod ako Kurti nastavi svoj teror, a to je naša država koja ponavljam, neće dozvoliti novo etničko čišćenje. Mi se zalažemo za mir, upravo je kroz ekonomske projekte predsednik Vučić pružao svima ruku", izjavio je Terzić.

On je istakao i da narod na sveru Kosova nikako ne sme da nasedne na provokacije Aljbina Kurtija, "koji želi da izazove sukob, pre svega između Srbije i NATO, pa da on sa strane gleda i trlja ruke".

Bivši narodni poslanik Ljuba Marić ističe da se nalazimo u jednoj od najtežih situacija od 1999. godine.

"Ono što se juče desilo nas je sve zateklo, pored toga što mesecima unazad živimo u nekoj torturi. U sred bela dana da se desi da u Mitrovici u najvećoj gužvi dolaze sa dugim cevima, mogao je neko i da nastrada. Čoveka koji je ugledan građanin, sprotista, sjajan otac, koji je kroz svoje delovanje pokušao da odbrani pravo da Srbi žive kako treba. Aljbin Kurti sve radi da protera srpski narod, da uvuče državu Srbiju u rat, on je jedan ekstremista koji je došao na vlast i svaki njegov potez pokazuje da on želi samo rat", rekao je Marić.

On e naveo da je cilj Kurtija da provokacijama izazove skukob.

"Kada je ugrožen život vaše dece nekada ne možete da reagujete mirno, ovo je odgovornost međunarodne zajednice. Svaka žrtva od danas, od prethodnih dana je na odgovornost međunarodne zajednice koja dozvoljava Kurtiju da radi ovo što radi", kazao je Marić.

Podsetio je da su Radoš Petrović i Dušan Obrenović uhapšeni dok su mirno sedeli i iskazivali protest, a da je Milan Lune Milenković uhapšen isključivo po direktivi Kurtija.

"Da napravim jednu digresiju, Srbi na KiM su prihvatili Briselski sporazum isključivo iz razloga jer je trebalo da se formira ZSO. Tada je međunarodna zajednica bila garant svih tih sporazuma. Ja sam bio prisutan kada se postizao "Sporazum principa za uspostavljanje ZSO". Mi imamo osećaj da je nas međunarodna zajednica lagala svih ovih godina, mi kao Srbi zahtevamo od njih da sprovedu sporazume za koje su garantovali. Izvolite gospodo, sklonite duge cevi, Lune je uhapšen po direktnom nalogu Aljbina Kurtija, znali su da je pošten čovek i želeli su da izazovu nemire i isprovociraju naš narod", kaže Marić.

Međunarodna zajednica, zaključuje, mora da urazumi Kurtija, da se sklone duge cevi sa ulica i da se srpski narod vrati normalnom životu.

Kurir.rs/Kosovo online