ADVOKAT UHAPŠENOG NEMANJE VLAŠKOVIĆA: On nije osoba sa slike koju su objavili u Prištini

Branilac uhapšenog Nemanje Vlaškovića advokat Predrag Miljković izjavio je da njegov branjenik nije napadao novinare 29. maja u Leposaviću, ističući da poseduje dokaz za to.

Ministar unutrašnjih poslova u Prištini Đeljalj Svećlja objavio je sinoć vest o hapšenju i fotografiju na kojoj se vidi osoba sa kapuljačom i zatamnjenim naočarima u grupi ljudi koja pretestuje, tvrdeći da je Nemanja Vlašković.

Miljković odbacuje navode i objave Đeljalja Svećlje i dodaje da ta osoba nije Nemanja Vlašković.

"To nije taj momak sa kapuljačom, to je istina, a i vidi se. Na istoj slici u širem formatu N. V. stoji u nekom sedmom redu. On nije napadač na novinare i prema našim dokazima nije ni mogao da bude", rekao je Miljković RTS-u.

Miljković je najavio da će dokaze podneti sudu, uključujući i fotografiju, jer kako dodaje, Vlašković treba da bude na slobodi što pre.

Rok za određivanje daljih mera prema uhapšenom Vlaškoviću pravosudne vlasti imaju do nedelje popodne.

(Kurir.rs/RTS)