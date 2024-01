SRBI SA SEVERA KOSMETA: Ukidanje platnog prometa izazvalo bi haos, najveći broj uplata u dinarima! "Šta da mislim, oni su ludaci!"

Građani Leposavića i Severne Mitrovice smatraju da bi ukidanje platnog prometa sa Srbijom izazvalo haotično stanje, jer se većina isplata plata, penzija i socijalnih davanja njima isplaćuje u dinarima.

Ovu meru Priština najavljuje od 1. februara, a građani su saglasni da će ona izazvati velike probleme.

Penzioner iz Leposavića kaže da mu sva primanja i uplate, među kojima su i socijalna davanja, stižu u dinarima. Nije mu jasno kako će se sada vršiti isplata u evrima.

"Mislim da to nije dobro, jer primamo penzije i socijalna davanja, sve dolazi iz Srbije u dinarima. Pitanje je, kako oni kažu, da će se plaćanje vršiti u evrima - kako, na koji način? Ja mislim da to ne valja, nije dobro za nas", kazao je on.

Druga sagovornica iz Leposavića dodaje da se sprema haotična situacija za Srbe i da ne zna šta će biti u budućnosti.

"Ma to je haos, da čovek ne poveruje. Ne znam šta da se radi", kazala je ona.

Penzionerka iz Severne Mitrovice smatra da do ukidanja dinara neće doći.

"Oni su ludaci, to ne može niko da mi ospori da nije lud", kazala je ona.

Na pitanje novinara kako komentariše to što će ukinuti dinare, ona je dodala: "Neće moći, nikad!".

Meštanin iz Sočanice garantuje da do ukidanja dinara neće doći.

"Šta da mislim, ja sam penzioner i mislim da do toga neće doći. Garantovano, evo ja garantujem sam sebi", rekao je on.

Kurir.rs/Kosovo online