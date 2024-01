GUJON: Ako vam Albanci zabrane ulaz na Kosovo, znači da dobro radite za srpski narod

Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon kaže za Kosovo onlajn da mu je drago što je u grupi ljudi kojima je zabranjen ulaz na Kosovo jer to, kako smatra, znači da radi u interesu Srbije i srpskog naroda.

"Srpskom patrijarhu Porfiriju i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću je više puta zabranjivan ulazak na KiM. I to ne zbog toga što predstavljaju bezbednosni rizik po Albance i po mir na Kosovu i Metohiji već zbog toga što pružaju ogromnu podršku Srbima i zato što rade dobre stvari za Srbiju i za srpski narod. Meni je takođe zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju pre pet godina i to je proizvoljna odluka. Pravo da vam kažem, više mi se sviđa da budem u toj grupi sa patrijarhom i predsednikom jer su oni političke i duhovne vođe srpskog naroda, nego u grupi sa onima koji mogu da uđu na KiM, da šetaju Mitrovicom, Prištinom ili Prizrenom, odakle šalju poruke političke prirode uperene protiv Srbije. Ako dobijete takvu zabranu, to je na neki način potvrda da dobro radite za Srbiju i za srpski narod", rekao je Gujon.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je početkom godine da je zatražio da poseti Kosovo da bi se obratio srpskom narodu, što je odmah naišlo na negativne komentare u Prištini. Nekoliko dana pre toga kosovske vlasti su zabranile novinaru agencije Tanjug da uđe na teritoriju Kosova kako bi izveštavao o poseti patrijarha Porfirija, a na drugoj strani, Srbija nije odobrila posetu kosovskog ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svečlje Preševu, Bujanovacu i Medveđi.

Gujon kaže da ne bi gledao recipročno ono što Priština radi u odnosu na ono što su mere Beograda.

"Prema međunarodnom javnom pravu i Ustavu Srbije, Kosovo je deo Republike Srbije, Srbija jeste međunarodno priznata država koja sme i može da zabrani ulazak na svoju teritoriju na osnovu zakona. Dok, s druge strane, Priština kao teritorija, koja politički i proizvoljno mnogima zabranjuje ulazak na KiM, ne poštuje zapravo ljudska prava i slobodu kretanja. Kod nas to nije slučaj, imamo zakone, imamo Ustav, imamo bezbednosne strukture koje znaju kako treba tretirati one koji predstavljaju bezbednosnu pretnju po našu državu. Oni koji čak i u svetskim medijima kritikuju Srbiju, imaju mogućnost da uđu u Republiku Srbiju. To, nažalost, nije slučaj na KiM gde zabranjuju ulazak novinarima, humanitarcima i svima koji govore istinu o kršenju osnovnih ljudskih prava za Srbe i nealbance na Kosovu i Metohiji", naglasio je Gujon koji je i osnivač humanitarne organizacije „Solidarnost za Kosovo".

Kako ističe, kad mu je pre pet godina izrečena zabrana ulaska, nije dobio nikakvo valjano obrazloženje za tu meru.

"U toj odluci je pisalo da mi je zabranjen ulazak na Kosovo zato što se nalazim na listi osoba kojima je zabranjen ulazak na Kosovo. Tužim se sa njima već pet godina, šalju me iz jednog u drugi sud. Naravno, to je politička odluka, bez utemeljenja, koja očigledno traje i trajaće, ali siguran sam da će kad-tad biti ukinuta i da će ponovo biti slobode za sve na KiM. Pre svega za Srbe koji žive već 25 godina u enklavama, ali i za sve one koji van KiM njima pomažu i svesrdno ih podržavaju", zaključio je Gujon.

Kurir.rs/Kosovo online

Bonus video:

00:21 NASILJE KOJE SE SPROVODI NAD SRBIMA NA KOSOVU OSTAJE NEKAŽNJENO! Arno Gujon skreće pažnju na pakao koji proživljavaju!