PUTOVANJE DO RAŠKE PO NOVAC: Svaki dan je nova borba za preživljavanje Srba na KiM (VIDEO)

Uredba Centralne banke tzv. Kosova, kojom se zabranjuje dinar, ostavila je Srbe koji zavise od primanja iz Srbije u teškom položaju.

Nakon višenedeljnih gužvi ispred ekspozitura Banke Poštanske štedionice i ograničavanja novca koji se na dnevnom nivou može podići - ako se dođe na red, brojni Srbi prinuđeni su da putuju za centralnu Srbiju kako bi došli do novca.

Jedan od njih je i Dušan Đorđević, koji je primoran da putuje za Rašku, kako bi podizanjem novca svojoj porodici obezbedio egzistenciju.

Već mesec dana, svakodnevno ista slika - već od osam sati ispred Banke Poštanske štedionice u Severnoj Mitrovici formira se red u kojem građani stoje u nadi da će doći do novca.

U redu je pre nekoliko dana bio i Dušan Đorđević, poranio je, kako bi podigao socijalna davanja iz Srbije. Ni to mu, međutim, nije pomoglo. Isplata je izostala.

To je značilo da mora da krene put Raške, kako bi podigao svoj novac.

"Nisam podigao novac, jer je, naravno, gužva. Otići ćemo do Raške da vidite kako to ide i da pogledate šta treba da uradimo i koliki put treba da se prođe do Raške i nazad“, navodi priča Dušan.

Sa autobuske stanice u Severnoj Mitrovici, kreće ka Raški.

Na administrativnom prelazu Jarinje već u prepodnevnim satima velika je gužva, a vozila čekaju u kolonama da nastave ka centralnoj Srbiji.

Nakon sat vremena čekanja na Jarinju, Đorđević nastavlja put i stiže u Rašku.

"Vidite i sami, situacija nije ni malo laka… Bilo je potrebno više od dva sata zbog gužve na Jarinju. Možete da zamislite koliko je teško doći iz Mitrovice, autobusom ili kolima, svakodnevnica je to...“, priča Dušan, samo jedan od Srba izmučenih svakodnevnom neizvesnošću – hoće li biti novca za preživljavanje.

1 / 4 Foto: Kosovoonline

Nakon što je podigao novac, gotovo bez zadržavanja, vraća se nazad, u Severnu Mitrovicu.

"Sada ću morati da se vratim u Mitrovicu i da isplatim ono što me obavezuje. Nije lako, teška je situacija. Nadamo se da će ovo da se sredi, ali teško je za stare koji moraju da dođu, a bolesni su“, primećuje on.

Mukama tu nije kraj. Imajući u vidu i putne troškove koje iziskuje odlazak za Rašku, navodi da mu ne ostaje mnogo sredstava za život.

"Ostaje minimalno, tako da se snalazimo“, kaže.

Ipak, nada se da će se situacija promeniti, na bolje.

"Nadam se da će Priština da sagleda situaciju u kojoj se nalazimo, jer je teško. Nadamo se da u budućnosti neće povlačiti dinar sa Kosova“, kaže Đorđević.

Zato apeluje na vlast u Prištini i Beogradu da pomognu i ne ukidaju dinar.

"Da se situacija promeni, da možemo lakše da živimo“, ponavlja Đorđević jedinu želju Srba sa Kosova.

(Kurir.rs/Kosovo online)