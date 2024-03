MEŠTANI ŠTRPCA: Umesto srpskih proizvoda, prinuđeni smo da kupujemo robu manjeg kvaliteta

Usled zabrane uvoza srpske robe na Kosovo u trgovinama u OpštiniŠtrpce već mesecima nema robe srpskog porekla zbog čega je i promet značajno opao. Meštani za Kosovo onlajn ističu da se nalaze u teškoj situaciji jer su prinuđeni da kupuju robu manjeg kvaliteta koja je u ponudi umesto proizvoda na koje su navikli.

Vlasnici trgovinskih radnji u opštini Štrpce potvrdili su za naš portal da je od juna prošle godine kada je na snagu stupila zabrana uvoza srpske robe opao promet u radnjama sa prehrambenom robom, a da je to posebno postalo primetno nakon Uredbe CBK o zabrani platnog prometa u dinarima. Napominju da je odluka posebno uticala na penzionere koji su prinuđeni da kupuju samo najosnovnije.

Jedan od meštana Staletović Vujadin kaže da srpske robe u radnjama nema i da ljudi ne mogu da kupe ono na šta su navikli.

“Srpske robe je sve manje i manje iz godine u godinu jer politika je ta koja se tako vodi ovde, da se srpska roba što manje šalje a da koriste Albanci sa Kosova koji većinom plasiraju svoju robu u našem kraju. Problem je što robe nema i ljudi koji su se navikli da to kupuju toga nema u izboru da može da se bira šta da se uzme. To što ima hoćeš da kupiš ili nećeš, to je to”, kazao je Staletović.

Sinadinović Jovanka kaže da se roba koja je trenutno u marketima nikome ne sviđa, ali da moraju da kupe neophodne stvari.

“Nema ništa od srpske robe u prodavnicama, sve je to njihova roba i nikome se ne sviđa ali moramo da kupimo, to je borba za život, a najteže nam je što ne možemo da podignemo penzije evo već drugi mesec”, kazala je Sibnadinović.

Velibor Đekić ističe da se Srbi nalaze u teškoj situaciji, ali da će i pored svega ostati na svojim ognjištima.

“Stari smo i u neizvesnosti, molim boga da se dozovu pameti i da nam ovo ne rade. Ovde su nam i dedovi i čukundedovi živeli i ostali, ostaćemo i mi ali pod ovim uslovima na čast neka služi onome ko nam to radi. Tu i tamo ima neke robe u prodavnicama ali biće veoma teško, a i jako je skupo, neizdrživo”, kazao je Đekić.

Dragiša Krivčević kaže da su prinuđeni da kupuju robu koja je u ponudi

“Kupujemo sve albansku robu, srpske robe nema, ne puštaju moramo da kupujemo, šta da radimo, sve kupujemo u evrima ne u dinarima”, kazao je

Cvetković Mitar iz Štrpca koji je svoj radni vek proveo u Nemačkoj situaciju sa zabranom uvoza srpske robe opisuje kao sramnu.

“Velika je šteta i za narod i za politiku velika je to bruka, ja sam u Nemačkoj 52 godine i tamo od svih strana dolazi i odlazi roba, ovo je stvarno sramota”, kazao je Cvetković.

Kurir.rs/Kosovo online