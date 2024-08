SRBI IZ SEVERNE MITROVICE UZNEMIRENI: Najava Prištine o izgradnji 200 kuća na severu novi vid pritiska

Prema najavama prištinskih vlasti u četiri opštine na severu Kosova, u kojima Srbi čine više od 95 odsto stanovništva, u planu je izgradnja 200 kuća namenjenih Albancima, ali i Bošnjacima i Turcima kako je najavio ministar Krasnići.

S druge strane građani Severne Mitrovice ističu da se u stvari radi samo o još jednom vidu pritiska na Srbe.

Jedan od građana Leposavića, koga je ekipa Kosovo onlajna srela na šetalištu u Severnoj Mitrovici, kaže da su se nekada ljudi međusobno družili, ali da danas to nije slučaj.

„Sve može da se desi. Sve je normalno. Ja ovaj grad poznajem već 50 godina. Bilo je lepo za život, ljudi su se družili. Međutim, ovo više nije naš grad. Nije to to“, poručuje on.

Iako konkurs i uslovi za dobijanje ovakvih kuća još nisu javni sama vlada je precizirala da je izgradnja kuća namenjena Albancima, Bošnjacima, Romima, Aškalijama, Turcima, Egipćanima, a u toj odluci nema poziva za Srbe.

Jedna starija gospođa je navela da je upoznata sa planom vlade u Prištini, objašnjavajući da se u njenom komšiluku već gradi i zbog čaga strahuje za svoju i bezbednost dece.

„Teško je, kako će da bude, ko zna. Ima gore kod nas, prave kuće na brdu Anke Spajić. Stanu na put, neće da se maknu s njega. Svašta će da bude, plašimo se. Ne smemo decu da pustimo na ulicu“, kaže ona.

Druga meštanka ističe da u poznoj starosti živi kao podstanar, jer je njena kuća srušena.

"Ne interesuje me, nek bude šta god hoće. Ja 90 godina imam, živim privatno, srušili su nam stanove. Ne daju nam ništa“, ogorčena je ona.

Stariji gospodin je naveo da je ova odluka nije dobra za Srbe i istakao da "onaj što je naumio, to će i da uradi".

„Za nas je negativno. Kuda će narod? Odakle? Kud ćemo? Da li će to da uspe? Hoće, jer šta on naumi, to će da uradi. To je vrsta pritiska na Srbe. Gledam onaj most dole… da vidimo šta će biti“, kazao je on.

Kurir.rs/Kosovo online