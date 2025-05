Ispred objekta u kojem se do skoro nalazila Pošta Srbije u Prilužju trenutno se nalazi tzv. kosovska policija, jedno vozilo Pošte Kosova i nekolicina ljudi za koje se pretpstavlja da su majstori, potvrdio je za Kosovo onlajn predsednik opštine Vučitrn Milan Kostić.

On ističe da se ovo događa baš na veliki srpski praznik - Spasovdan .

- Baš u vreme kada su ljudi izlazili iz crkve oni to rade, da ljudi vide demonstraciju sile i seju strah. To rade, to im je plan - rekao je Kostić i dodao: