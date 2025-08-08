UZ SVOJ NAROD! Srpska lista obezbedila privremeni smeštaj za porodicu Kuprešanin koju su vlasti u Prištini iselile
Srpska lista saopštila je da je obezbedila privremeni smeštaj za porodicu Kuprešanin, koju su prištinske vlasti danas nasilno iselile iz stana u severnom delu Kosovske Mitrovice.
"Ovim činom još jednom pokazujemo da brinemo o svakom našem građaninu i da smo spremni da ih zaštitimo od bezobzirnih nasrtaja i nepravde, da nećemo dozvoliti da Kurti uspe u nameri da Srbe ostavi bez krova nad glavom", navedeno je u saopštenju Srpske liste.
Kako isitiču, postupci Kurtijevog režima, usmereni na ugrožavanje Srba i njihovog opstanka na Kosovu i Metohiji, predstavljaju brutalan pokušaj prikrivanja sopstvenih političkih poraza napadima na nevine ljude.
"Srpska lista će nastaviti da bude uz svoj narod, da mu pruža podršku, pomoć i zaštitu, bez obzira na pritiske i pretnje, jer naš zadatak i misija su očuvanje dostojanstva, prava i života svakog Srbina na ovim prostorima", naglašava se u saopštenju.
Porodica Kuprešanin iseljena je danas iz stana u Severnoj Mitrovici, po nalogu Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, uz asistenciju tzv. kosovske policije. Svetlana Kuprešanin, samohrana majka troje dece, živela je u tom stanu od 2003. godine.
Tada su se u njega uselili, nakon što su prethodno živeli u neuslovnim prostorijama stare škole „Branko Radičević“ u Severnoj Mitrovici, a dobili su ga na korišćenje od Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Sada, kaže, u tom stanu živi samo sa sinom.
Ona je za Kosovo onlajn rekla da su im pripadnici Agencije i policije, po ulasku u stan, dali svega 15 minuta da napuste prostorije.
„Nismo imali vremena ni stvari da pokupimo kako treba. Samo su rekli da moramo odmah da izađemo. Nemamo gde da odemo, ostavljeni smo bukvalno na ulici“, kazala je Svetlana vidno potresena.
Porodica Kuprešanin četvrta je ovog meseca koju su prištinske vlasti, uz asistenciju policije, iselile iz stana.