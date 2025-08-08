Slušaj vest

Srpska lista saopštila je da je obezbedila privremeni smeštaj za porodicu Kuprešanin, koju su prištinske vlasti danas nasilno iselile iz stana u severnom delu Kosovske Mitrovice.

"Ovim činom još jednom pokazujemo da brinemo o svakom našem građaninu i da smo spremni da ih zaštitimo od bezobzirnih nasrtaja i nepravde, da nećemo dozvoliti da Kurti uspe u nameri da Srbe ostavi bez krova nad glavom", navedeno je u saopštenju Srpske liste.

Kako isitiču, postupci Kurtijevog režima, usmereni na ugrožavanje Srba i njihovog opstanka na Kosovu i Metohiji, predstavljaju brutalan pokušaj prikrivanja sopstvenih političkih poraza napadima na nevine ljude.

"Srpska lista će nastaviti da bude uz svoj narod, da mu pruža podršku, pomoć i zaštitu, bez obzira na pritiske i pretnje, jer naš zadatak i misija su očuvanje dostojanstva, prava i života svakog Srbina na ovim prostorima", naglašava se u saopštenju.

Porodica Kuprešanin iseljena je danas iz stana u Severnoj Mitrovici, po nalogu Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine, uz asistenciju tzv. kosovske policije. Svetlana Kuprešanin, samohrana majka troje dece, živela je u tom stanu od 2003. godine.

Tada su se u njega uselili, nakon što su prethodno živeli u neuslovnim prostorijama stare škole „Branko Radičević“ u Severnoj Mitrovici, a dobili su ga na korišćenje od Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Sada, kaže, u tom stanu živi samo sa sinom.

Ona je za Kosovo onlajn rekla da su im pripadnici Agencije i policije, po ulasku u stan, dali svega 15 minuta da napuste prostorije.