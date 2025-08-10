Slušaj vest

Iznad Južne Mitrovice u popodnevnim satima izbio je veliki požar koji se već proširio do obližnjih kuća.

Požar je zahvatio naselje Kičić u Južnoj Mitrovici oko 14 sati, da bi se kasnije proširio celom dužinom naselja koje se nalazi na obodu Južne Mitrovice.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci požara, a lokalni mediji javljaju da je vatra stigla do obližnjih kuća.

Brdo iznad Južne Mitrovice je u plamenu i gustom oblaku dima koji se izdiže iznad grada.

Kurir.rs/Kosovo Online

