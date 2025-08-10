SRBI NA KIM
IZBIO VELIKI POŽAR U JUŽNOJ MITROVICI: Vatra stigla do obližnjih kuća, kulja gust crni dim (VIDEO)
Iznad Južne Mitrovice u popodnevnim satima izbio je veliki požar koji se već proširio do obližnjih kuća.
Požar je zahvatio naselje Kičić u Južnoj Mitrovici oko 14 sati, da bi se kasnije proširio celom dužinom naselja koje se nalazi na obodu Južne Mitrovice.
Na društvenim mrežama objavljeni su snimci požara, a lokalni mediji javljaju da je vatra stigla do obližnjih kuća.
Brdo iznad Južne Mitrovice je u plamenu i gustom oblaku dima koji se izdiže iznad grada.
