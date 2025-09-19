Slušaj vest

Zdravstveni radnici zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica i domovima zdravlja u četiri severne opštine organizovali su protestni skup povodom sinoćnjeg upada pripadnika tzv. kosovske policije u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica.

Radnici su nosili transparente na kojima je pisalo: „Želimo da se slobodno lečimo“, „Naši doktori, naši pacijenti, naš KBC“, „Dalje ruke od bolnice“, „Ameriko reaguj, Srbi nestaju“ i „Evropo zaštiti naša prava“.

Srpska lista je odmah nakon upada kontaktirala ambasade svih zemalja Kvinte, Misiju EU, Unmik, Oebs i Kfor.

Zatraženo je da se najhitnije u neposrednoj blizini zdravstvenih i obrazovnih institucija rasporede pripadnici Kfora i Euleksa i time spreče ovakvi upadi koji ugrožavaju rad ustanova i lečenje građana.

Direktor KBC Kosovska Mitrovica Zlatan Elek istakao je da se nigde ne navodi integracija zdravstvenog i obrazovnog sistema Srbije u kosovski sistem.

"Sinoć su Kurtijeve policijske snage upale u prostorije obezbeđenja u KBC i Dom zdravlja. Ovde rade pošteni radnici koji zarađuju pošteno svoju platu pružajući pomoć svima kojima je ta pomoć potrebna. Maltretirali su radnike obezbeđenja tražeći od njih legitimacije i informacije o broju radnika u KBC. Poseban poziv upućujemo međunarodnim predstavnicima da zaustave ove upade, ukoliko to ne urade jasno će biti svima na čiju su se stranu stavili. Nema integracije zdravstvenog i obrazovnog sistema Srbije u kosovski sistem. Toga nema ni u Ahtisarijevom planu ni u Briselskom, a ni u Ohridskom sporazumu“, rekao je Elek.

Dr Eelek je zamolio radnike da ostanu mirni.

"Ukoliko upadnu u naše ustanove, ja vas molim da budete mirni i strpljivi i da svi zajedno dođemo i da budemo tu uz naše pacijente. Mi nemamo gde da odemo, ovo je naša kuća i naša dužnost je da budemo uz naše pacijente. Ovo je poruka međunarodnim institucijama da su ovo crvene linije za koje su oni garantovali da neće biti pređene. Konačno je vreme, gospodo, da pređete sa reči na dela a jasna su prava svih i odavde poručujemo da imamo svoja prava i da nećemo da se integrišemo u kosovski sistem. Izađite na izbore 12. oktobra i olovkom pokažite da ćemo naše opštine vratiti u naše ruke. Živeo zdravstveni sistem, živele naše institucije i živela država Srbija", dodao je Elek.

Zamenik direktora KBC Kosovska Mitrovica Dragiša Milović istakao je da se u toj zdravstvenoj ustanovi leče svi, da je to jedina multietnička bolnica na Kosovu i Metohiji, a, kako je naglasio, nažalost to se nekima ne sviđa. On je upitao i kakva je to multietničnost kad kod stotinu notara nema nijednog Srbina.

DR Milović je dodao da će ta ustanova nastaviti da pruža zdravstvene usluge, te zamolio na jedinstvo.

Skup zdravstvenih radnika završen je bez incidenata, a nakon okupljanja radnici su se vratili na svoja radna mesta.