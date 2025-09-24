Slušaj vest

Visoki zvaničnik američkog državnog sekretarijata izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti prešao "crvenu liniju“ konkretnim pokušajima da se "građanima Kosova, u ovom slučaju Srbima na Kosovu, onemogući da biraju svoje predstavnike".

On je za prištinsku KTV kazao da se to pravo izbora odnosi "kako u širem smislu, tako i na vodećim pozicijama u institucijama“.

- Jedina stvar koju bih posebno istakao, a koja nas je najviše zabrinjavala, bili su konkretni pokušaji da se građanima Kosova, u ovom slučaju Srbima na Kosovu, onemogući da biraju svoje predstavnike, kako u širem smislu, tako i na vodećim pozicijama u institucijama - rekao je on.

Postoji, kako je naveo, "niz šireg spektra aktivnosti vezanih za sever, za koje smatramo da bi bile destabilizujuće i o kojima smo izrazili zabrinutost“.

- Ali, mislim da je najvažnije naglasiti aktivnosti koje bi građanima Kosova uskratile pravo da biraju svoje predstavnike - rekao je on.

Takvo delovanje Kurtija, koje je prema SAD "prešlo crvenu liniju“ i dovelo do odluke o suspenziji planiranog strateškog dijaloga, među ostalim, predstavlja "pokušaj da se spreči učešće Srpske liste na izborima“, rekao je visoki zvaničnik američkog Stejt departmenta.

Govorio je i o tome kako SAD vidi put ka rešavanju pitanja integracije Srba u institucije tzv. Kosova, da se nada da će proces vođen iz Brisela doneti rezultate, ali da je još jedna aktivnost od suštinskog značaja.

- Govorim i o paralelnom procesu, gde Vlada Kosova razgovara sa svojim građanima i uključuje ih u planove, bilo da oni proizilaze iz dijaloga, bilo da proizilaze iz dijaloga između Kosova i njegovih građana - rekao je.

Naveo je da "paralelne strukture Srbije treba integrisati u institucije Kosova“, ali, kako je rekao, na način koji osigurava dugoročno i održivo rešenje.

Što se tiče ustavne nejasnoće oko izbora srpskog potpredsednika Skupštine Kosova, zvaničnik iz Vašingtona je rekao da je neophodno obezbediti srpsku predstavljenost na toj poziciji i da za to treba pronaći institucionalno ili političko rešenje.

Ponovio je da američke mere "nisu usmerene protiv građana Kosova ili države Kosovo" i rekao je da su vrata saradnje sa SAD širom otvorena, ukoliko vršilac dužnosti premijera, Aljbin Kurti, preduzme konkretne akcije.

Dodao je da odluka o suspenziji nije bila laka i da se nada da će uskoro doći do promene kursa.