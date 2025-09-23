Slušaj vest

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti odbio je da odgovori na pitanja novinara o tome da li je njegova stranka održala sastanke sa drugim strankama, kako bi obezbedila glasove za formiranje vlade, prenosi Ekonomija onlajn.

Kurtiju je postavljeno pitanje tokom otvaranja Specijalističke poliklinike u Podujevu, ali je odlučio da ga ignoriše.

Odluka Ustavnog suda o konstituisanju Skupštine očekuje se krajem septembra. Do tada, Sud je izrekao privremenu meru, kojom zabranjuje poslanicima preduzimanje radnji i zabranjuje razvoj bilo kakvog postupka za formiranje nove vlade tzv. Kosova.

Ova mera je na snazi od 5. do 30. septembra, a Ustavni sud ju je jednoglasno, po službenoj dužnosti i na osnovu zahteva poslanika Srpske liste, preduzeo.

Ustavni sud je saopštio da je prihvatio zahtev za privremenu meru jer služi "izbegavanju rizika ili nepopravljive štete" i u "javnom je interesu".