Slušaj vest

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti odbio je da odgovori na pitanja novinara o tome da li je njegova stranka održala sastanke sa drugim strankama, kako bi obezbedila glasove za formiranje vlade, prenosi Ekonomija onlajn.

Kurtiju je postavljeno pitanje tokom otvaranja Specijalističke poliklinike u Podujevu, ali je odlučio da ga ignoriše.

Odluka Ustavnog suda o konstituisanju Skupštine očekuje se krajem septembra. Do tada, Sud je izrekao privremenu meru, kojom zabranjuje poslanicima preduzimanje radnji i zabranjuje razvoj bilo kakvog postupka za formiranje nove vlade tzv. Kosova.

Ne propustitePolitika"SRBI DA OSTANU UZ SRPSKU LISTU" Đurić: Kurti ne želi da Srbi povrate kontrolu u institucijama na severu
Marko Đurić (3).jpg
PolitikaSAVET IZ ZAGREBA I PRVI KORAK KA FORMIRANJU VELIKE ALBANIJE! Analitičari: Kurtijeve namere predstavljaju nacionalnu pretnju za Srbiju
kbs.jpg

Ova mera je na snazi od 5. do 30. septembra, a Ustavni sud ju je jednoglasno, po službenoj dužnosti i na osnovu zahteva poslanika Srpske liste, preduzeo.

Ustavni sud je saopštio da je prihvatio zahtev za privremenu meru jer služi "izbegavanju rizika ili nepopravljive štete" i u "javnom je interesu".

Kurir Politika/ Kosovo online

Ne propustitePolitika"POMAK ZA SRBIJU" Raguš: Možemo očekivati dobre vesti iz Njujorka po pitanju otpriznavanja tzv. Kosova, Vučić će direktno da upozna Rubija sa stanjem u AP KiM
jutarnji clean.02_15_24_18.Still021.jpg
PolitikaOVAKO JE KURTI PRE UPADA NJEGOVE POLICIJE U KBC SA SVOJIM SILEDŽIJAMA PARADIRAO MITROVICOM! Lažni premijer demonstrirao silu i zastrašivao Srbe (VIDEO)
KURTI MITROVICA.jpg
SRBI NA KIMTEROR PRIŠTINE SE NASTAVLJA: Vladici Ćirkoviću iz Gračanice carinici oduzeli vozilo sa srpskim registarskim oznakama
Screenshot 2025-09-19 001940.jpg
PolitikaAMERIKA NEĆE POVLAČITI VOJNE TRUPE SA KIM: Prekid planiranog strateškog dijaloga SAD sa Prištinom ipak neće dovesti do "avganistanskog scenarija" na Kosovu
1549145-0408vladimirsporcic-edit.jpg