Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović čestitao je Srpskoj listi pobedu u svih 10 opština sa srpskom većinom na lokalnim izborima na Kosovu, ističući da je zabeležen najmasovniji izlazak Srba na glasanje od 2001. godine, čime su iskazali jasan stav prema svemu što Aljbin Kurti čini.

- Čestitam Srbima na odgovornosti, ozbiljnosti i jedinstvu. Ovo je najmasovniji izlazak Srba na neke izbore na KiM, bilo da govorimo o pokrajinskim ili lokalnim izborima još od 2001. godine. Sa blizu 58.000 izašlih birača ovo je najmasovniji odziv, od izbora 2001. na kojima je učestvovala koalicija "Povratak", a tada je bilo omogućen i izlazak raseljenih. Nakon četiri godine, Srbi su jedinstveno i masovno pokazali stav prema svemu što Aljbin Kurti čini i iskazali su podršku Srpskoj listi kao krovnoj političkoj organizaciji koja jedina omogućuje strukturnu političku vezu sa Beogradom - rekao je Starović za TV Prvu.

Istakao je da je Srpska lista odnela pobedu u svih 10 srpskih opština, s tim što je u devet opština trijumfovala već u sad, u prvom krugu, dok je u Klokotu biti drugog kruga.

- Ali, nemam dilemu da će kandidat Srpske liste postati predsednik opštine Klokot - rekao je Starović.

Ukazao je na značaj pobede Srpske liste u Gračanici, ali i u Novom brdu koje je, kaže, bilo pod velikim pritiskom zbog promene demografske strukture.

- Albanci su se svakako namerili da preuzmu upravu nad opštinom Gračanica i kroz mere naseljavanja, administrativnih pritisaka koje su sprovođene, pa do činjenice da su se sve albanske partije uprkos razlikama i sukobima, ujedinili na zajedničku listu da bi ostvarili bolji rezultat. Nije im poško za rukom - konstatovao je Starović.

Ukazao je da je ovo tek početak dugog i mukotrpnog procesa na severu Kosova, jer je uveren da će administracija Aljnina Kurtija postaviti niz prepreka, uz svakodnevne opstrukcije, kako bi onemogućio nove predsednike i skupštine opština da opovrgu sve odluke donošene u prethodne tri i po godine.

Na pitanje ima li sada nade da će biti formirana ZSO, Starović je odgovorio da je, nažalost, dug i dalek put do ZSO, jer prištinska administracija izbegava to da učini od 2013. godine, ali i ukazao da ne Srbi ne bi imali čemu da se nadaju, da nisu ovakvi rezultati lokalnih izbora i ovako masovna izlaznost.

- Ono što sada neposredno predstoji je formiranje lokalnih administracija, a ne očekujem da će to biti lako i jednostavno, zbog očekivanih opstrukcija. Sledi prvo opovrgavanje svih prethodnih odluka, a tek potom reintegracija u policiju i druge institucije. Ali, prvi važan korak je učinjen i zato čestitam Srbima - rekao je Starović.

Napomenuo je da je Srpska lista, u tehničkom smislu, pobednik ovih lokalnih izbora jer je pobednik u najviše opština u prvom krugu.

Sa druge strane, primetio je da je Samoopredeljenje loše prošlo, budući da nije dobilo nijedan veći grad u prvom krugu, uprkos velikim uloženim resusrima.

To će, pojašnjava, pojačati pritisak na Kurtija da dođe do vanrednih izbora u narednim mesecima, što, kaže, i ne mora da bude loše.

- Samoopredeljenje je zapravo "one man show", uvek je loše stranka prolazila na lokalnim izborima, jer osim Kurtija, nema adekvatne kandidate. Svako ko bi se izdigao, Kurti bi ga eliminisao. Ovi izbori su udarac za Kurtijevu politiku - rekao je Starović.