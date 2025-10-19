Slušaj vest

Specijalne jedinice kosovske policije, kako navode iz Srpske liste, pod punom ratnom opremom, upale su u ranim jutarnjim časovima u srpske domove, lomeći vrata i izazivajući strah i paniku među građanima.

„Reč je o goloj demonstraciji sile i pokušaju zastrašivanja našeg naroda. Ovakvi postupci predstavljaju otvoreni oblik političke odmazde nad srpskim narodom na severu Kosova i Metohije, nakon ubedljive pobede Srpske liste na nedavnim izborima, izraz nervoze i nemoći Prištine koja pokušava da svoj izborni poraz nadomesti progonom nevinih a sve u sklopu priprema za drugi krug lokalnih izbora na kojima Kurti želi da pobedi u nekim opštinama, svestan da nema šta drugo da ponudi biračima osim mržnje prema Srbima“, ukazuju.

Ističu da su predstavnici Srpske liste u kontaktu sa članovima porodica, a da je svim neosnovano uhapšenima obezbeđena pravna podrška.

„Imajući u vidu predstojeći drugi krug lokalnih izbora i krizu u Prištini, pozivamo naš narod da ostane smiren i jedinstven, jer istina i pravda su na našoj strani. Nikakve akcije zastrašivanja neće slomiti duh srpskog naroda niti našu rešenost da ostanemo na svojim vekovnim ognjištima, a na nama je da čuvamo jedni druge i mir koji nam je preko potreban“, poručuju iz Srpske liste.

Ne propustiteSRBI NA KIMKURTIJEVA ODMAZDA, UHAPŠENO SEDMORO SRBA! Specijalci sa dugim cevima upali u Zubin Potok i Zvečan, SVETI SE ZA DEBAKL NA IZBORIMA
Kosovska policija.JPG
PolitikaKURTIJEVA POLICIJA SA OKLOPNIM VOZILIMA UPALA U ZVEČAN I ZUBIN POTOK: Pretresi na više lokacija (VIDEO)
Kosovska policija.JPG

 Kako je saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u Zubinom Potoku u Zvečanu privedeno je sedmoro Srba.

Pretres na devet lokacija u Zubinom Potoku i Zvečanu naložilo je jutros Specijalno tužilaštvo Kosova u, kako su najavili, okviru istrage o organizovanom kriminalu i teškim krivičnim delima.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitikaMILAN RADOJEVIĆ, IZABRANI GRADONAČELNIK SEVERNE MITROVICE: Kurti sada na sve načine pokušava da izazove incident kako bi uveo vanredno stanje
1000019272.jpg
PolitikaUBEDLJIVA POBEDA SRPSKE LISTE! Prebrojani glasovi za odbornike u svih 10 opština sa srpskom većinom na KiM
WhatsApp Image 2025-10-11 at 2.59.39 PM (2).jpeg
Politika"OVO JE OPASNA PROVOKACIJA!" Kurtijeve snage tvrde da su pogrešile put, Srpska lista upozorava
kosovo-online.jpg
PolitikaKAKO POSETA URSULE FON DER LAJEN MOŽE IMATI ZNAČAJ POSLE LOKALNIH IZBORA NA KIM? Stevica Deđanski: Potrefio se momenat, ovo pitanje će se potencirati u Briselu
jutarnji clean.02_30_59_18.Still012.jpg
PolitikaSRPSKA LISTA ULOŽILA ŽALBU USTAVNOM SUDU U PRIŠTINI Igor Simić: Izbor Nenada Rašića je velika nepravda za srpski narod
Screenshot 2025-09-25 104238.jpg