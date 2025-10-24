Slušaj vest

U Osnovnom sudu u Prištini danas je trebalo da bude nastavljeno suđenje Zoranu Kostiću i Draganu Miloviću, optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Vučitrna 1999. godine, ali je današnje ročište odloženo. Kako je rekao sudija, ročište je odloženo kako bi se advokatu dalo vremena da protumači izjavu trećeg svedoka tužilaštva.

Za danas je bilo planirano ispitivanje trećeg svedoka tužilaštva u ovom slučaju. Naredno ročište zakazano je za 24. novembar u 13.15 časova.

Advokat Predrag Miljković istakao je da odbrana nije spremna za ispitivanje svedoka, jer su njegovu izjavu primili 10 minuta pre početka ročišta.

"Žao mi je što smo izgubili 20 dana od prethodnog ročišta, ali odbrana ne može ovako da nastavi", rekao je Miljković.

Miljković je istakao i da je svedok svoju izjavu dao 15 dana nakon podizanja optužnice i da odbrana smatra da ona ne bi trebalo da bude uzeta u obzir. Sudija je istakao da će odluka Sudskog veća da svedok bude saslušan, kao i da će njegova izjava služiti kao dokaz u ovom slučaju.

Takođe, Zoran Kostić zatražio je od sudije da otkaže punomoćje advokatu Brkljaču, a kao razlog je naveo ti što ga ne posećuje u zatvoru.

Kostić i Milović uhapšeni su 20. septembra 2023. godine zajedno sa Ilijom Elezovićem, koji je u međuvremenu preminuo. Optužnica protiv njih podignuta je u maju 2024, a suđenje je počelo u decembru prošle godine.