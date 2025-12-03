Slušaj vest

On je, u obraćanju medijima, naglasio da se radi o antidemokratskoj i antisrpskoj odluci, te da se već treći put u jednoj godini održavaju izbori na teritoriji KiM.

- CIK u Prištini krši prava srpskog naroda i uništava Srpsku listu, naglasio je Elek i dodao da režim Aljbina Kurtija ne dozvoljava učešće Srpskoj listi na izborima a samim tim i srpskom narodu.

Elek je podsetio i da je brojanje glasova na prethodnim izborima na tako malom uzorku kao što je KiM trajalo gotovo dva meseca.

- Iako nije počela predizborna kampanja, mogu da potvrdim da će Srpska lista osvojiti 10 mandata u Skupštini i imati 10 poslaničkih mesta iz jednog prostog razloga, Srbi će se uvek ujediniti kada im je teško, a sada nam je teško, kazao je Elek koji je dodao da je uveren da će Srpska lista učestvovati na predstojećim izborima.

Za sertifikaciju ove partije glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a pet je bilo uzdržano.

Centralna izborna komisija juče je sertifikovala 22 politička subjekta za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 28. decembra, ali se Srpska lista nije našla na spisku sertifikovanih stranaka. Za sertifikaciju ove partije glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a pet je bilo uzdržano.