Slušaj vest

On je, u obraćanju medijima, naglasio da se radi o antidemokratskoj i antisrpskoj odluci, te da se već treći put u jednoj godini održavaju izbori na teritoriji KiM.

- CIK u Prištini krši prava srpskog naroda i uništava Srpsku listu, naglasio je Elek i dodao da režim Aljbina Kurtija ne dozvoljava učešće Srpskoj listi na izborima a samim tim i srpskom narodu.  

Elek je podsetio i da je brojanje glasova na prethodnim izborima na tako malom uzorku kao što je KiM trajalo gotovo dva meseca.

- Iako nije počela predizborna kampanja, mogu da potvrdim da će Srpska lista osvojiti 10 mandata u Skupštini i imati 10 poslaničkih mesta iz jednog prostog razloga, Srbi će se uvek ujediniti kada im je teško, a sada nam je teško, kazao je Elek koji je dodao da je uveren da će Srpska lista učestvovati na predstojećim izborima.  

Za sertifikaciju ove partije glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a pet je bilo uzdržano.

Centralna izborna komisija juče je sertifikovala 22 politička subjekta za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 28. decembra, ali se Srpska lista nije našla na spisku sertifikovanih stranaka. Za sertifikaciju ove partije glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a pet je bilo uzdržano.

Ne propustitePolitikaAMERIČKA PACKA ZA KURTIJA: To se ranije nije dešavalo! Iz ambasade poručili: Pokušaj da se blokira učešće Srpske liste na izborima kratkovido i vodi razmiricama
Aljbin Kurti.jpg

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitikaAMERIČKA PACKA ZA KURTIJA: To se ranije nije dešavalo! Iz ambasade poručili: Pokušaj da se blokira učešće Srpske liste na izborima kratkovido i vodi razmiricama
Aljbin Kurti.jpg
SRBI NA KIM"DOKAZ KURTIJEVE NERVOZE I STRAHA": Petar Petković o zabrani učešća Srpskoj listi na izborima na KiM
Screenshot 2025-10-13 080710 copy.png
SRBI NA KIM"IZRAŽAVAMO ŽALJENJE ZBOG ODLUKE CIK O SRPSKOJ LISTI": Oglasila se Kancelarija EU u Prištini
shutterstock-168112940.jpg
Politika"NEPRIHVATLJIVO JE DA SE SRPSKOJ LISTI OSPORAVA PRAVO NA UČEŠĆE U IZBORNOM PROCESU" Đurić nakon skandalozne odluke u Prištini: Odsustvo demokratskog kapaciteta
Screenshot 2025-11-19 214947.png
SRBI NA KIMPONOVO ODBIJENA VERIFIKACIJA: CIK u Prištini ne priznaje Srpsku listu za decembarske izbore
Mionica
PolitikaBORBA ZA 10 SRPSKIH MANDATA Kurti će opet pokušati da različitim trikovima umanji snagu glasova Srba na KiM
WhatsApp Image 2025-10-11 at 2.59.37 PM (1).jpeg
SRBI NA KIM"MOŽETE DA VRŠITE ZULUM, ALI LJUDI POKAZUJU KOGA ŽELE!" Darko Glišić nakon izbora na KiM: "Pobeda u nemogućim uslovima"
IMG-20251004-WA0071.jpg